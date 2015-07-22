Бритос перешел в «Уотфорд» из «Наполи»

удачи ему в апл
Уругвайский защитник Мигель Бритос сменил итальянский футбольный клуб "Наполи" на новичка английской премьер-лиги "Уотфорд", сообщается на официальном сайте "Уотфорда".
Бритос заключил с "Уотфордом" контракт на три года.
В прошедшем сезоне 30-летний уругваец сыграл 37 матчей за "Наполи", забив один гол.
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