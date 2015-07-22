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    Бритос перешел в «Уотфорд» из «Наполи»

    Уругвайский защитник Мигель Бритос сменил итальянский футбольный клуб "Наполи" на новичка английской премьер-лиги "Уотфорд", сообщается на официальном сайте "Уотфорда".

    Бритос заключил с "Уотфордом" контракт на три года.
    В прошедшем сезоне 30-летний уругваец сыграл 37 матчей за "Наполи", забив один гол.

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    Источник: ФК «Уотфорд»

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    22.07.2015 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 20:57

      удачи ему в апл

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