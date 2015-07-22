Бритос перешел в «Уотфорд» из «Наполи»

Уругвайский защитник Мигель Бритос сменил итальянский футбольный клуб "Наполи" на новичка английской премьер-лиги "Уотфорд", сообщается на официальном сайте "Уотфорда".





Бритос заключил с "Уотфордом" контракт на три года.

