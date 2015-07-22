КДК принял решение дисквалифицировать Фримпонга на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал ганского полузащитника "Уфы" Эмманюэля Фримпонга на два матча за жест в адрес болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.





Эпизод произошел во время матча первого тура чемпионата России "Спартак" - "Уфа" (2:2). Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес трибун на 31-й минуте прошедшей в Москве игры.



Впоследствии сам футболист "Уфы" заявил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной.

