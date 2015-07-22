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    КДК принял решение дисквалифицировать Фримпонга на два матча

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал ганского полузащитника "Уфы" Эмманюэля Фримпонга на два матча за жест в адрес болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

    Эпизод произошел во время матча первого тура чемпионата России "Спартак" - "Уфа" (2:2). Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес трибун на 31-й минуте прошедшей в Москве игры.
    Впоследствии сам футболист "Уфы" заявил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной.
    "По матчу "Спартак" - "Уфа": за бросание зрителями предметов на поле оштрафовать "Спартак" на 20 тысяч рублей, за оскорбительный жест дисквалифицировать футболиста "Уфы" Эмманюэля Фримпонга на 2 матча. Мы исследовали все материалы всесторонне, на заседании были представители ФК "Спартак", представители ФК "Уфа" отсутствовали, но мы получили письмо от генерального директора клуба. Мы запросили видеозапись систем наблюдения у "Спартака", также клуб предоставил объяснения стюардов", - пояснил Григорьянц.

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 15:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 22 июля 2015, 22:42

      Уезжай из этой страны Фримпонг куда подальше, хоть в Гондурас! Уезжай!

      0
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 22 июля 2015, 22:09

      White power что б их...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 июля 2015, 20:49

      Алекс и Эменике ржут над коментами ниже... КДК доьреет, ну это до первого спартаковского игрока...

      0
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 22 июля 2015, 18:11

      провакация была очень жесткой... можно и понять было парня за такой жест(( Расизм...

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      Рейтинг: +171

      maxim81413 22 июля 2015, 18:05

      ох как достали эти отморозки, и у каждой команды есть такие "болельщики"

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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 17:39

      ну, ладно

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      Рейтинг: +239

      fcspartak 22 июля 2015, 16:45

      мало необразованному Фримпону дали, матчей 5 было бы в самый раз

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      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 16:13

      представляю, как каялись спартаковские стюардессы)

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      Рейтинг: +198

      GeorgeFrimen 22 июля 2015, 16:05

      Вся страна слышала на общедоступной трансляции свинское поведение спартачей, только не КДК. А так конечно Фримпонг просто так вдруг решил средний палец трибунам показать, само собой. Каждый раз, когда думаешь что российский футбол на самом дне, появляются новые глубины откуда на тебя смотрят КДК вместе с Мутко.

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      Рейтинг: +13

      АЛЕКСАНДР_СЕРГЕЕВИЧ 22 июля 2015, 16:00

      Прийти и отомстить игрой!!

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