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    Хави Гарсия дисквалифицирован на один матч

    В ходе сегодняшнего заседания КДК было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию на один матч за удар в лицо защитника «Динамо» Томаша Губочана в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт Экспресс».

    Этот эпизод остался без внимания со стороны главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Основанием для рассмотрения инцидента стала запись в рапорте инспектора матча Юрия Чеботарёва. Таким образом, 28-летний испанский игрок пропустит выездную встречу 2-го тура Премьер-лиги с «Уралом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 15:04
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +10

      Areal 23 июля 2015, 10:53

      Акинфеева надо было вообще отлучить от футбола на полгода. Он после свистка и откровенно бил в лицо. А это был игровой эпизод. Мяч летел по траектории через голову Губочана. Следовательно, судья следя за мячом мог и не заметить нарушения.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 22 июля 2015, 22:28

      Правильно, Гарсия часто играет грязно.

      2
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      Рейтинг: +93

      BeeSer 22 июля 2015, 21:30

      Вот она кулуарная возня лошадиного рулевого!
      А чё не технарь всей команде?!

      0
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      Рейтинг: +10

      пророк3 22 июля 2015, 19:08

      Урал» - «Зенит»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      В Ёбурге будут судить по системе "миллерович-данченко"

      0
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 22 июля 2015, 17:37

      А гламурного Игорька за тоже самое поняли и простили

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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 17:37

      пропустит встречу с лидером..

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 22 июля 2015, 16:47

      Осуждаю поступок Гарсии. В том эпизоде можно было смело назначать пенальти в наши ворота, но судья тоже имеет право на ошибку и на этот раз он ошибся в нашу сторону.
      Считаю что счет по игре Зенит был сильнее от этого и нарушение Губочана и второй гол.

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      Рейтинг: +27

      Алекс К > Varnes 22 июля 2015, 18:41

      Спасибо за адекватную оценку.
      Вот только есть одно но в твоей логической цепочке.
      Удалили бы Гарсию, и тогда в 10-ом было бы ОЧЕНЬ сложно вам.
      А при 0-2, и в меньшестве, шансы хотя бы на ничью ничтожно малы.

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      Рейтинг: +10

      Areal > Алекс К 23 июля 2015, 10:48

      Не факт. Это был момент на 4 мин. Счет был 0-0, а вдесятером Зенит выигрывал у Спартака 2-0, удаление было при счете 0-0.

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 22 июля 2015, 16:42

      Осуждаю поступок Гарсии. Там на самом деле надо было пендаль в наши ворота ставить, но судья тоже имеет право на ошибку, в этот раз он ошибся в нашу сторону.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июля 2015, 16:15

      Подлость наказана, хотя за такие штучки три матча дисквалификации минимум. Но это для других команд .

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      Рейтинг: +47

      Gotlib 22 июля 2015, 16:10

      От этого Динамо не легче!З очка уплыли!

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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 > Gotlib 22 июля 2015, 16:20

      А когда судья ошибся и удалил гарая, ничего Зенит пережил и стал ЧЕМПИОНОМ, а ты расскажи ПСЖ про судейство, они тебе ответят, надо настроиться и выиграть, а в чемпионате много ошибок в разные стороны....

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