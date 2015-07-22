Хави Гарсия дисквалифицирован на один матч

Акинфеева надо было вообще отлучить от футбола на полгода. Он после свистка и откровенно бил в лицо. А это был игровой эпизод. Мяч летел по траектории через голову Губочана. Следовательно, судья следя за мячом мог и не заметить нарушения.
В ходе сегодняшнего заседания КДК было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию на один матч за удар в лицо защитника «Динамо» Томаша Губочана в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт Экспресс».
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