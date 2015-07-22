Хави Гарсия дисквалифицирован на один матч

В ходе сегодняшнего заседания КДК было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию на один матч за удар в лицо защитника «Динамо» Томаша Губочана в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт Экспресс».

Виталия Мешкова. Основанием для рассмотрения инцидента стала запись в рапорте инспектора матча Юрия Чеботарёва. Таким образом, 28-летний испанский игрок пропустит выездную встречу 2-го тура Премьер-лиги с «Уралом».



Этот эпизод остался без внимания со стороны главного арбитра встречи. Основанием для рассмотрения инцидента стала запись в рапорте инспектора матчаТаким образом, 28-летний испанский игрок пропустит выездную встречу 2-го тура Премьер-лиги с «Уралом». "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!