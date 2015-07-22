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    Промес: «Рад, что в матче с «Краснодаром» Широков выйдет на поле в красно-белой футболке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что находится в хорошем настроении перед выездным матчем 2-го тура РФПЛ с «Краснодаром», а также признался, что в первой игре с «Уфой» (2:2) красно-белые рассчитывали на другой результат.

    «Естественно, мы рассчитывали на иной результат в первой игре нового сезона - хотели выиграть, и итоговая ничья разочаровала всю команду. С другой стороны, мы показали заряженность на победу, и в нашей игре было много позитивных моментов - работа в этом направлении должна принести плоды в будущем.
    Настроение - отличное! Начался новый сезон, и сейчас команда находится в предвкушении большого матча с «Краснодаром» - всем известно, что это очень серьезный оппонент. Исход встречи, в том числе, сможет показать, на что наша команда способна в данный момент. Победа будет серьезной заявкой с нашей стороны, но, естественно, все понимают, что добиться ее будет весьма и весьма непросто. Мы прекрасно знаем это еще по прошлому сезону.
    Откровенно говоря, у меня хорошее предчувствие перед игрой. Сейчас в «Спартаке» собрана прекрасная команда, которой многое по плечу. Уверен, что каждый футболист сделает все возможное, чтобы в это воскресенье мы добились положительного результата", - сказал голландец.
    Также Промес доволен тем, что на этот раз полузащитник Роман Широков будет выступать с ним в одной команде в матче с «Краснодаром». В игре второго круга прошлого сезона Широков играл за «горожан» на правах аренды и был участником победы краснодарского клуба над «Спартаком» (3:1) на его поле.
    Мне понравился и город Краснодар и его команда. В прошлом сезоне она продемонстрировала очень приличный уровень. Признаюсь, рад, что на этот раз Роман Широков сыграет на правильной стороне - выйдет на поле в красно-белой футболке», - цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

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    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2015 14:37
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Leo28 23 июля 2015, 08:48

      Самый адекватный и нормальный игрок у поросят !)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2015, 21:05

      Верю в команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 22 июля 2015, 18:21

      Интервью спартаковцев,как под копирку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Neuturungal 22 июля 2015, 17:20

      Широков пока не в форме, а потому толку от него в игре с Уфой было мало, но если он наберет форму, Спартак преобразится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 16:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пора уже Промесу спартачам палец показать!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:48

      это мы узнаем в воскресенье. А то может он такую игру покажет, что будем печалиться, что Рома был в красно-белой футболке

      1
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > New_Look 22 июля 2015, 15:56

      Вот именно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 15:48

      Промес двушечку быкам закинет)

      4
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      ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 > REDWHITE_ 22 июля 2015, 16:37

      А Краснодар 4 закинет Спартаку.

      -3
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      Рейтинг: +69

      leopit 22 июля 2015, 15:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно больно получать по булкам от игроков в зелёной форме,но традиция будет соблюдена!

      -4
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      Рейтинг: +2760

      за > leopit 22 июля 2015, 15:24

      питерские всем известны своими булками.

      7
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > leopit 22 июля 2015, 15:47

      Лучшие булки у запитера!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +653

      New_Look > leopit 22 июля 2015, 15:49

      не знаю никакие булки-парадные-поребрики, у нас батоны, подъезды и бордюры! И шаверму свою забирайте!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 22 июля 2015, 14:53

      Хороший человек Промес.

      Не болельщик Спартака.

      5
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 14:41

      славный Промес, хорошие слова!

      4
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