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    Рэдмен: «Жеребьевка ЧМ-2018 станет футбольным спектаклем с элементами шоу»

    Пол Рэдмен, ответственный за проведение церемонии жеребьевки квалификации ЧМ-2018, сообщил, что церемонию посмотрят 95 миллионов человек, передает "Спорт Экспресс".

    Церемония состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

    "Мы разработали футбольный спектакль с элементами шоу. Несколько элементов мы взяли из истории. В том числе с жеребьевок 1971 и 1991 годов. Планируется, что ее посмотрят 95 миллионов человек. Помогать ее проведению будут Халк, Канаварро, Кержаков, Дасаев, Бирхофф".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 14:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      maxtomas 22 июля 2015, 22:55

      А как же Аршавин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 21:58

      А я думал Рэдмен из Ву Тэнг клана будет выступать на жеребьевке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 19:33

      У англичан слюни потекут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 22 июля 2015, 18:48

      Да пох че там будет
      Нам б узнать кто на кого упадет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 17:46

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 22 июля 2015, 17:36

      А где Ольга Кузькова? Не справедливо так то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:46

      бумашки в названиями команд будут упакованы в капсулы в виде файеров, а доставаться будут из импровизированной... ну вы знаете питерские традиции!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 22 июля 2015, 14:42

      угу уже пол города перекрыто(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      AlexKul 22 июля 2015, 14:15

      Интересно будет посотреть..........

      2
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