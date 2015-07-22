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    Экс-футболист «Локомотива» Тигорев подпишет контракт с минским «Динамо»

    Бывший футболист московского "Локомотива" белорусский полузащитник Ян Тигорев в ближайшее время подпишет однолетний контракт с минским "Динамо", сообщает "Прессбол".
    У Тигорева этим летом истек контракт с "Локомотивом", игрок стал свободным агентом.
    В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за "Локомотив" шесть матчей. Тигорев выступал за минское "Динамо" в 2002-2006 годах.

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    Источник: Pressball

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    22.07.2015 14:02
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