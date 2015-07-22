Экс-футболист «Локомотива» Тигорев подпишет контракт с минским «Динамо»

Бывший футболист московского "Локомотива" белорусский полузащитник Ян Тигорев в ближайшее время подпишет однолетний контракт с минским "Динамо", сообщает "Прессбол".



У Тигорева этим летом истек контракт с "Локомотивом", игрок стал свободным агентом.

