«Амкар» ведет переговоры с мексиканским нападающим Ромеро

Кто ищет, тот находит.
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб пригласил мексиканского нападающего Сесара Ромеро на просмотр. В данный момент 25-летний форвард выступает за ереванский «Пюник».
«Команда находится в поисках нападающего. Мы пригласили Сесаро Ромеро на просмотр. Он подходит под наши возможности, поскольку приобрести дорогого игрока клуб не может себе позволить.
Пока с игроком ведутся предварительные переговоры. После того как главный тренер «Амкара» посмотрит на Ромеро, станет ясно, подходит он нам или нет», - приводит слова Резвухина источник.
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