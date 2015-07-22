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    «Амкар» ведет переговоры с мексиканским нападающим Ромеро

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб пригласил мексиканского нападающего Сесара Ромеро на просмотр. В данный момент 25-летний форвард выступает за ереванский «Пюник».

    «Команда находится в поисках нападающего. Мы пригласили Сесаро Ромеро на просмотр. Он подходит под наши возможности, поскольку приобрести дорогого игрока клуб не может себе позволить.
    Пока с игроком ведутся предварительные переговоры. После того как главный тренер «Амкара» посмотрит на Ромеро, станет ясно, подходит он нам или нет», - приводит слова Резвухина источник.

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    22.07.2015 13:37
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 19:23

      Кто ищет, тот находит.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 15:59

      Им видней. Может, проявит себя

      0
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