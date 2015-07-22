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    Хомухе присвоено звание заслуженного тренера России, 7 игроков юношеской сборной стали мастерами спорта

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха на сегодняшней встрече с министром спорта Виталия Мутко получил звание «Заслуженный тренер России».

    Семерым футболистам команды, ставшей серебряным призером Евро-2015 (U-19), Ильмиру Нурисову, Игорю Безденежных, Георгию Мелкадзе, Никите Чернову, Василию Черову, Максиму Рудакову и Аязу Гулиеву присвоены звания мастеров спорта РФ.
    Отметим, что Хомуха уже был удостоен звания «Заслуженный тренер России» в 2013 году, когда сборная России (U-17) под его руководством стала победителем юношеского чемпионата Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 13:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 23 июля 2015, 09:04

      у остальных есть похоже это звание, не могли же кинуть их ))

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 23 июля 2015, 08:17

      Молодцы!!! Успехов в футбольной карьере пожелаю всем!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      пророк3 23 июля 2015, 06:13

      Митрюшкину сразу змс?

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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:59

      А почему остальных обделили-то?..

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > nahan 23 июля 2015, 02:22

      Может потому что у остальных уже было это званик?!

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > spartak_88 23 июля 2015, 02:22

      Звание*

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > nahan 23 июля 2015, 02:23

      Звание*

      0
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      Рейтинг: +12

      Эффенди 22 июля 2015, 18:37

      Авторы, учите русский язык! И "Спорт-Экспресс" туда же отправьте. Званиями наградить невозможно, звание можно только присвоить! награждают орденами, медалями, премиями, значками, триппером и другими приятными и не совсем материальными вещами. Звание-предмет не материальный, поэтому его ПРИСВАИВАЮТ за какие-либо заслуги, достижения или по разнарядке.

      2
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 22 июля 2015, 17:41

      Обидно,что эти парнишки никогда толком не поиграют в РФС,т.к.на их местах уже давно бегают недолугие негры с бешеными зарплатами(((

      -1
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 22 июля 2015, 16:14

      Молодцы Пацаны! Главные Победы ВПЕРЕДИ!

      1
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 22 июля 2015, 15:31

      а почему остальным не дали???это же бред!!!!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > САДЫЧОК 22 июля 2015, 16:05

      остальные еще год назад получили за чемпионов Европы.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 14:58

      Поздравляю Дмитрия Хомуху, а ребята заслужили, звание можно было присвоить всем !

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 22 июля 2015, 14:42

      дважды заслуженный?

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