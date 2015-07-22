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    Вопрос с главным тренером сборной России должен решиться к началу августа

    Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что решение по новому главному тренеру сборной России будет принято в ближайшее время. Ранее пост наставника российской команды покинул Фабио Капелло, с которым РФС расторг договор по обоюдному согласию.

    «Надеюсь, что решение по главному тренеру сборной России будет принято до начала августа. Это может произойти сегодня, а может через пару недель. Мой собственный фаворит? Вы и сами лучше меня понимаете, кто это, но есть ряд нюансов. Уже начался чемпионат, нельзя просто взять и выдернуть человека из клуба. Мы работаем над этим вопросом», - передает слова Мутко "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 13:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:52

      Выдернуть тренера из клуба не хотят, а что делали раньше.

      0
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 22 июля 2015, 16:02

      А почему Хомуху не рассматриваете?

      0
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      ...
      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 > MALOY74 23 июля 2015, 08:33

      Второй кандидат после Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:20

      Вы и сами лучше меня понимаете, кто это
      --------------------------------
      я, например, не понимаю, кто это. Следовательно, Мутко еще хуже меня понимает, кто является его фаворитом?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:16

      Коротко: у Мутко есть фаворит, кто будет тренером он не знает, но надеется что до начала августа узнает. Странно, мысли те же, а в пересказе бред какой-то!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 15:01

      кого он имеет ввиду?

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > cska plus 22 июля 2015, 19:59

      cлуцкого, кого же.

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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 13:31

      неужели решится клуб расформировать?!

      2
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      Рейтинг: +653

      New_Look > 112910415 22 июля 2015, 15:19

      Вы и сами лучше меня понимаете, кто это
      -------------------------------------
      я, например, не понимаю, кто это, следовательно, Мутко понимает еще хуже, кого он считает фаворитом?

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