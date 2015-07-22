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    Лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в российском футболе может быть ужесточен, этот вопрос будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Есть возможность дальнейшего ужесточения лимита, мы с президентом еще поговорим об этом. Наши инвестиции надо защищать, приоритетом и мерилом успеха является национальная сборная», - сообщил Мутко.
    Исполком РФС 14 июля утвердил лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге по схеме «6 иностранцев + 5 россиян одновременно на поле».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 12:49
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 июля 2015, 00:34

      ага надо ужесточить лимит, а то иначе бездари лентяи кривоногие и так далее русские не смогут попадать в состав клубов , так как их будут вытеснять легионеры которые будут хотеть играть и тренироваться что бы получать столько денег сколько получают эти бездари!!!!лимит уже сделал своё дело наша сборная это сборище инвалидов проигрывающая всем почти.уже тошнит от того как убивают спорт и футбол.в клубах должны играть сильнейшие, а не те кому даёт это делать лимит.сделайте лучше лимит что должно играть 11 россиян и мы будем проигрывать Сан Марино 0-5 у нас на поле, а может и больше!!!!!!!

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июля 2015, 23:08

      Да скажите проще, что денег нет для легионеров у госкомпаний. Хватит туфту гнать про интересы сборной.

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 22 июля 2015, 22:11

      Да сколько можно ерунду городить. Что Мутко, что Фурсенко только разваливают наш футбол и вредят по полной программе.

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      Рейтинг: +35

      kot89rus 22 июля 2015, 21:56

      У Мутко совсем мозг вытек. Сделайте вообще запрет на иностранцев и скоро станем на уровень с Люксембургом.

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      Рейтинг: +234

      CL2014 22 июля 2015, 21:51

      Мудак

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      Рейтинг: +54

      Djazzz 22 июля 2015, 21:39

      лимит-отстой

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      Рейтинг: +13

      КВИДАК 22 июля 2015, 21:36

      Импортозамещение рулит!!!!

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      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 21:31

      Да закройте уже весь этот цирк!

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 22 июля 2015, 21:21

      Да выгонят его скоро.Вот за эту фразу..."мы с президентом еще поговорим об этом" и выгонят.Дружбана нашёл.Прям на короткой ноге с главным.Как решим,так и будет.
      Туповатый мужчинка.Плохо кончит.Лучше до 18 года.

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      Рейтинг: +31

      NighteMare 22 июля 2015, 21:03

      Куда уже больше, может вообще сделаем только русский чемп? И будем смотреть как наши сливаю в кубках так же как и за сборную

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