Лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен

ага надо ужесточить лимит, а то иначе бездари лентяи кривоногие и так далее русские не смогут попадать в состав клубов , так как их будут вытеснять легионеры которые будут хотеть играть и тренироваться что бы получать столько денег сколько получают эти бездари!!!!лимит уже сделал своё дело наша сборная это сборище инвалидов проигрывающая всем почти.уже тошнит от того как убивают спорт и футбол.в клубах должны играть сильнейшие, а не те кому даёт это делать лимит.сделайте лучше лимит что должно играть 11 россиян и мы будем проигрывать Сан Марино 0-5 у нас на поле, а может и больше!!!!!!!
Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в российском футболе может быть ужесточен, этот вопрос будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.
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