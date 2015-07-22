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    Мостовой: «Не нужно торопиться с оценками игры «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что у главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева было слишком мало времени, чтобы кардинально изменить игру красно-белых. Экс-хавбек "Сельты" также отметил, что низкая результативность в 1-м туре чемпионата России не связана с дефицитом исполнительского мастерства футболистов, передает "Спорт Экспресс".

    "Думаю, пока не нужно торопиться с оценками игры "Спартака". Аленичев только возглавил команду, и кардинально изменить что-то у него не было времени. В матче против "Уфы" игра красно-белых фрагментами радовала глаз, а временами ничем не отличалась от того футбола, который был при Мурате Якине. Подождем несколько туров и увидим, что из этого получится.
    В восьми матчах забито всего 15 мячей - это, конечно, маловато. Но я не думаю, что скромная результативность стартового тура связана с дефицитом исполнительского мастерства. Где-то выручали вратари, в каких-то случаях команды организованно оборонялись: у всех своя тактика. Я знаю, что прошлым летом первый тур был сверхрезультативным. Вряд ли за год футболисты могли разучиться играть. Кто знает, возможно, уже в одном из ближайших туров команды "прорвет", и мы станем свидетелями нового рекорда результативности".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 12:39
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +13

      mr.Deneb 22 июля 2015, 22:23

      Если и Аленичев не поднимет Спартак, то нужно отказаться от спартаковских традиций и строить современный быстрый футбол по Якину и перестроить всю спартаковскую академию под современный европейский футбол, нельзя жить только прошлым. Но надеюсь на Аленичева.

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 22 июля 2015, 21:58

      Подождём

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:49

      В принципе, Мостовой прав. Только через несколько туров увидим почерк нового тренера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      leopit 22 июля 2015, 15:01

      А что там оценивать?Беспорядочную беготню миллионеров...Убожество!

      -1
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 22 июля 2015, 14:43

      конечно не нужно. его все равно уволят в конце сезона :D

      -1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 14:19

      что там оценивать? авно оно и есть авно.

      -2
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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина > RIR68 22 июля 2015, 15:06

      И не поспоришь .

      1
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      Рейтинг: +186

      zyxel410 22 июля 2015, 14:18

      Эмм,насколько я помню во время предсезонной подготовки Аленичев рассказывал о привитии какого-то нового футбола.В итоге абсолютно ничего не поменялось.Ну ладно бы я понял если бы играли с теми кто реально претендует на награды,но с Уфой-то можно было показать что там нового.
      И да,если бы выиграли сейчас бы каждый день читали о тренерском гении Аленичева и каждый день бы видели его размышления о том как надо играть в футбол.

      -2
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 22 июля 2015, 14:10

      почему-то кажется,что прорвёт спартак уже во 2-ом туре в краснодаре,где "быки" вряд ли повторят прошлогодний успех,обыграв крупно красно-белых.

      1
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      Рейтинг: +143

      Palex > eugen-han 22 июля 2015, 16:29

      Не крупно,но обыграют.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 13:28

      подождём

      1
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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 22 июля 2015, 12:54

      Не буду торопится, с оценкой, отмечу лишь, что Спартак клуб слабый.

      -2
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      Рейтинг: +81

      zeni > Дикий мужчина 22 июля 2015, 13:05

      Ну очень СЛАБЫЙ!!

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