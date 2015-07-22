Мостовой: «Не нужно торопиться с оценками игры «Спартака»

Если и Аленичев не поднимет Спартак, то нужно отказаться от спартаковских традиций и строить современный быстрый футбол по Якину и перестроить всю спартаковскую академию под современный европейский футбол, нельзя жить только прошлым. Но надеюсь на Аленичева.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что у главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева было слишком мало времени, чтобы кардинально изменить игру красно-белых. Экс-хавбек "Сельты" также отметил, что низкая результативность в 1-м туре чемпионата России не связана с дефицитом исполнительского мастерства футболистов, передает "Спорт Экспресс".
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