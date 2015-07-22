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    Мутко заявил, что Россия скоро сыграет в товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС вернется к практике проведения матчей сборной России с ведущими национальными командами мира.

    По словам чиновника, в таких играх футболисты получают важный опыт международных матчей. Также Мутко рассказал, что новые стадионы к ЧМ-2018, возможно, будут открываться матчами сборной России, передает "Спорт Экспресс":

    "Мы обязательно будем в скором времени делать для сборной интересный календарь, возобновим товарищеские матчи с ведущими национальными командами - Аргентиной, Бразилией. Раньше же все это было. Помните, как с бразильцами играли ведь в Лондоне? В первом тайме непонятно было, кто в какой форме играет. Так что скоро снова будем проводить такие матчи, которые дают очень многое в плане опыта. Может, и новые стадионы в преддверии ЧМ-2018 будем открывать играми нашей сборной".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 12:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      пророк3 22 июля 2015, 18:53

      Зачем сказал только ,щас Муток ему пихнет левака чел 20
      на пол ставки на откат...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:26

      Полезнее было бы сыграть с Германией, Чили, Колумбией...

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 22 июля 2015, 18:02

      это все политика. путин ведь не давно с ними дела налаживал

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:36

      рукалицо....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +257

      Alex-96 22 июля 2015, 15:14

      Поди мудкин будет с параолимпийскими сборными договариваться, чтобы детская психика кокошки, глушакова и Ко не постродала.

      1
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 22 июля 2015, 14:44

      вот тут-то мы и должны будем увидеть всю ущербность нашего футбола. зачем играть с топ-сборными, если мы молдову обыграть не можем?

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 июля 2015, 12:55

      "...В первом тайме непонятно было, кто в какой форме играет. Так что скоро снова будем проводить такие матчи,..." клоун ё...

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      Рейтинг: +29

      shs13 22 июля 2015, 12:48

      поиграем мускулами так сказать перед ближайшими конкурентами. что бы нас лихтенштейн и фарерские острова боялись.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 12:16

      итак, рекламная кампания Мутко стартовала!
      и сразу- безумная идея...откровенно СЛАБАЯ команда не должна искать встреч с сильнейшими : опыт жасного разгрома на пользу не идёт!

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      Рейтинг: +10

      Rus 116 22 июля 2015, 12:11

      Виталий Мутко- Гений

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