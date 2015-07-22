Мутко заявил, что Россия скоро сыграет в товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной

Зачем сказал только ,щас Муток ему пихнет левака чел 20
на пол ставки на откат...
Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС вернется к практике проведения матчей сборной России с ведущими национальными командами мира.
По словам чиновника, в таких играх футболисты получают важный опыт международных матчей. Также Мутко рассказал, что новые стадионы к ЧМ-2018, возможно, будут открываться матчами сборной России, передает "Спорт Экспресс":
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!