Халк поучаствует в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк, как сообщает официальный сайт ФИФА, будет участвовать в жеребьевке отборочного цикла к ЧМ-2018, которая состоится 25-го июля в Северной Пальмире. Ведущими церемонии, напомним, будут телеведущие Дмитрий Шепелев и Наталья Водянова.

Александр Кержаков, Ринат Дасаев, Фабио Каннаваро, Роналдо, Диего Форлан и др.



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