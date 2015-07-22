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    Халк поучаствует в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк, как сообщает официальный сайт ФИФА, будет участвовать в жеребьевке отборочного цикла к ЧМ-2018, которая состоится 25-го июля в Северной Пальмире. Ведущими церемонии, напомним, будут телеведущие Дмитрий Шепелев и Наталья Водянова.
    Действующими лицами мероприятия также станут Александр Кержаков, Ринат Дасаев, Фабио Каннаваро, Роналдо, Диего Форлан и др.

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    Источник: ФИФА

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    22.07.2015 11:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      пророк3 23 июля 2015, 06:16

      Не забудьте шубу Халку и цацки на шею

      0
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    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 22 июля 2015, 21:37

      лучше бы своих достойных ветеранов пригласили,а не ДОЯРА газпрома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:15

      Для Халка шары будут малы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 22 июля 2015, 16:56

      ТОЛЬКО В ЖЕРЕБЬЕВКЕ И НЕ БОЛЕЕ)ТАКОЕ ДНО В СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ НЕ ВОЗЬМУТ)ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:38

      сделает то. что умеет лучше всего: нырнет в урну за шариком!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Payet 22 июля 2015, 12:39

      Че больше не кого, наших то нельзя? ещё витьселя пригласите ол ухи

      1
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee > Payet 22 июля 2015, 14:26

      А Кержаков не русский что ли

      0
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      Рейтинг: +25

      Payet > Tommy Lee 22 июля 2015, 15:16

      Наших больше должно быть, мало что ли достойных в прошлом футболистов?

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    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 22 июля 2015, 12:06

      и это будет единственным мероприятием относительно чм, в котором он поучаствует

      1
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