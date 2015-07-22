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    Тухель: «Не хочу быть похожим на Гвардиолу»

    Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заверил общественность, что он ничуть не стремится быть похожим на рулевого мюнхенской «Баварии» Хосепа Гвардиолу, сообщает "Чемпионат.com".
    «Здесь кроется большая опасность, и это мне не нравится. Меня заботит то, что если об этом будут часто говорить, то создастся впечатление, что я хочу быть похожим на Гвардиолу. Между тем это совсем не так», - заявил бывший тренер «Майнца».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 11:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 25 июля 2015, 23:46

      Похвально.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:09

      Клопп ещё вернётся...

      0
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      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 22 июля 2015, 17:23

      Баварию нужен Клоп

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      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 22 июля 2015, 17:22

      Тухель

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      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 22 июля 2015, 17:09

      Тухель лучше Гвардиолы

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 22 июля 2015, 16:05

      Ну что же, если Тухелю по нраву бикус и яйца не первой свежести, у каждого свой вкус. Не могу понять одного, почему бы Пепу не выстроить Баварию относительно Гетце, как это он сделал с Барсой, выстроив вокруг Месси.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 14:52

      вот и хорошо.не надо быть похожим на хосепу!1 такого достаточно для бундеслиги.))

      3
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 22 июля 2015, 12:49

      А где начало фразы? А то вырвали из контекста, и не понятно о чем речь

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