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    Блохин: «Если киевское «Динамо» позовет, то не откажусь»

    Экс-главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин не исключил своего возвращение в клуб.
    «У нас было небольшое недопонимание при моем расставании, но это рабочий момент. Тогда все были на нервах. Я уже забыл об этом и желаю «Динамо» успехов в Лиге чемпионов. Случилось, как случилось. Назвать неудачным время с командой не могу. Все равно набрался определенного опыта. Если будет снова приглашение возглавить самую титулованную команду Украины, то почему бы и не принять его», - сказал Блохин.

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    Источник: Сегодня.ua

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    22.07.2015 11:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 23 июля 2015, 13:39

      не стоит его звать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:04

      Посыл понятен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:03

      Посыл понятен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 13:48

      а если московское?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 11:29

      а чё не зовёт?

      1
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