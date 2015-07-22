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    Гранат готов сыграть с «Краснодаром»

    Во вторник московский «Спартак» в Тарасовке начал готовиться к матчу с «Краснодаром», который красно-белые проведут в ближайшее воскресенье на выезде. Вторничный рабочий день команды начался в 14:00, когда футболисты собрались на базе для прохождения специализированного комплексного теста на общефизическую готовность. Тестирование проходило под наблюдением тренера по физподготовке Олега Саматова и группы российских специалистов в этой области и включило в себя работу на двух велоэргометрах, а также сбор антропометрических данных. Результаты исследования помогут определить индивидуальный показатель оптимальной физической готовности для каждого игрока. Сегодня тесты прошла первая группа спартаковцев, вторую ждет обследование в среду.
    А на 18:00 главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев запланировал занятие на футбольном поле. Тренировка продолжалась более часа, носила игровой характер и состояла из разминки, «квадратов», отработки ударов по воротам и футбола на ограниченном участке поля. Отметим, что защитник красно-белых Владимир Гранат, как и планировалось, присоединился к общей группе и трудился без ограничений. Кроме того, по словам доктора команды Владислава Корницкого, к индивидуальной работе на поле приступил защитник Сергей Паршивлюк, восстанавливающийся после травмы голеностопного сустава.
    На среду у команды запланированы две тренировки и теоретическое занятие, сообщает официальный сайт самой популярной команды России.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2015 11:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 18:01

      Защите есть над чем поработать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Eleron 22 июля 2015, 16:32

      Не забудьте у Граната чеку снять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails 22 июля 2015, 12:36

      До каких пор бездарные журналюги будут величать спам самой популярной командой России???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      свинота > legendsofsails 22 июля 2015, 13:56

      вечно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 22 июля 2015, 12:22

      Вся Россия за Краснодар притопит, в этом матче !

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 11:51

      остановить скандальную серию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 22 июля 2015, 11:37

      Ждем разгрома Спартака уже во 2 туре. В прошлом сезоне, вроде, в 3 туре был разгром.

      -1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 11:10

      спартаку никто и ничто уже не поможет!

      -1
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec > cska plus 22 июля 2015, 12:15

      ты по себе судишь???
      тебе врачи не помогли и ты думаешь, везде так? )

      2
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