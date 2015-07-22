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    Дракслер согласился перейти в «Ювентус»

    Полузащитник немецкого «Шальке» Юлиан Дракслер согласился перейти в стан туринского «Ювентуса», информирует «Спорт Медиасет». Но на данный момент существуют противоречия между самими клубами: итальянцы сначала хотели бы взять футболиста в годичную аренду, а затем выкупить, а «рудокопы» планируют уже этим летом выручить за хавбека 30 миллионов евро.
    Другим новичком «старой синьоры» в текущее трансферное окно вполне может стать Марио Гетце.

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    Источник: Sport Mediaset

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    22.07.2015 10:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 23 июля 2015, 11:38

      Ну я не знаю... Обменять связку Видаль+Пирло на Гетце+Дракслер... Извините меня конечно, но это все-равно, что сменить женщину на резиновую куклу...

      -1
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      Рейтинг: +11

      Maloy_44 23 июля 2015, 08:18

      Если уйдет, досадно будет...

      0
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      Рейтинг: +33

      beloff 22 июля 2015, 16:40

      Омоложение идет полным ходом. Подписать бы и Дракслера и Гетце

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 14:51

      пусть берут дракслера и не думают.классный игрок.

      1
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      Рейтинг: +61

      Barsis > Die Roten 22 июля 2015, 20:47

      Игрок то классный, но прошлогодняя травма беспокоит руководство Юве, как бы не случился рецидив. К тому же, он пока не вышел на свой уровень после травмы. Вот и предлагают годичную аренду, чтобы обезопасит себя.

      0
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      Рейтинг: +16

      Leon4ik 22 июля 2015, 14:37

      Есть инфа что на 25 млн. порешили с зарплатой 2,7.

      2
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      Рейтинг: +13

      фвофдщаа1 22 июля 2015, 13:55

      к нашим денюжка привалила и пошли они на базар))

      1
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      Рейтинг: +20

      bonucci 22 июля 2015, 13:45

      в юве какой-то трансферный бум

      2
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