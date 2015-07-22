Источник: Роналду в августе перейдет в «МЮ»

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утка
И без этого трансфера ЛВГ провел достаточно сильное укрепление состава. Посмотрим, как команда проявит свою сыгранность в этом сезоне
Самая хорошая новость была бы за последние 5 лет!!
Надеюсь, что это не правда!
А я надеюсь что это самая - что ни на есть ПРАВДА!!!
Надеюсь, что это не правда!
Реалу надо соглашаться, давно не уровень, вечное нытье, и ЗМ он своими истериками выпросил, противно если честно смотреть на игру этого гомосека
думаю, уточка опять. Как всегда скажет, ой в РЕАЛЕ мне лучше.
95млн???? Меньше чем за Бейла?
при том, что от Бейла и пользы поменьше, да и на футболках Кристины можно больше наварить...
клуб бабенок нечего удивительного... факты говорят за кристину... баба он как и ге.. и его превозносящие..