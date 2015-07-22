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    Источник: Роналду в августе перейдет в «МЮ»

    Как полагает английское издание «Metro», «Манчестер Юнайтед» в следующем месяце подпишет контракт с нынешним футболистом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который уже выступал за «красных дьяволов». Заплатить за португальца придется 95 миллионов евро — сумму, которую британцы готовы отдать. На днях главный тренер «манкунианцев» Луи ван Гаал заявил, что фанатов команды на флажке трансферной кампании ждет сюрприз, что также может свидетельствовать о потенциальном возвращении Роналду.
    Известно, что футболист желает пройти предсезонную подготовку в стане «сливочных», а затем уже переехать в Англию.

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    Источник: Metro

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    22.07.2015 09:27
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +10

      Serj1981 30 июля 2015, 09:54

      Фигня полная.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      fan fytbola 24 июля 2015, 12:00

      утка

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      KryptoN 23 июля 2015, 09:56

      И без этого трансфера ЛВГ провел достаточно сильное укрепление состава. Посмотрим, как команда проявит свою сыгранность в этом сезоне

      1
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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 23 июля 2015, 06:17

      Самая хорошая новость была бы за последние 5 лет!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 00:32

      Надеюсь, что это не правда!

      -2
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 > 95-shishani-95 24 июля 2015, 22:08

      А я надеюсь что это самая - что ни на есть ПРАВДА!!!

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 00:31

      Надеюсь, что это не правда!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      victorinox 22 июля 2015, 19:00

      Реалу надо соглашаться, давно не уровень, вечное нытье, и ЗМ он своими истериками выпросил, противно если честно смотреть на игру этого гомосека

      -1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 22 июля 2015, 16:31

      думаю, уточка опять. Как всегда скажет, ой в РЕАЛЕ мне лучше.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 22 июля 2015, 15:47

      95млн???? Меньше чем за Бейла?

      2
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      Рейтинг: +653

      New_Look > Romchik1989 22 июля 2015, 16:04

      при том, что от Бейла и пользы поменьше, да и на футболках Кристины можно больше наварить...

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      Рейтинг: +16

      KryptoN > New_Look 23 июля 2015, 10:11

      Хорошая трансферная политика, когда на футболках всю сумму отбиваешь, а то и больше)

      1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 15:23

      клуб бабенок нечего удивительного... факты говорят за кристину... баба он как и ге.. и его превозносящие..

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