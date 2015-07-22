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    Сираков планирует работать в структуре «Амкара»

    Бывший защитник пермского «Амкара» Захари Сираков поделился своими дальнейшими, внеигровыми перспективами в структуре «аммиачных».
    «Какого-то конкретного предложения не было. Разговаривал с Гаджи Гаджиевым, с генеральным директором. Сказали, что мне необходимо идти учиться и получать тренерскую лицензию. Сейчас возвращаюсь в Болгарию, буду изучать варианты с учебой. Надеюсь, смогу в дальнейшем использовать знания в «Амкаре», - поведал болгарин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 08:27
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