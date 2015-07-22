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    Гасилин: «Не жалею, что пропустил сборы «Зенита»

    Полузащитник сборной России — U19 Алексей Гасилин по прилету на Родину поделился впечатлениями о недавно завершившемся Чемпионате Европы, где наша команда проиграла в финале Испании (0:2).
    «Впечатления положительные, но немного с горечью. Хотелось выиграть, конечно. Испанцы были посильнее в финале, создали много моментов и заслуженно победили. Чтобы выиграть, нам, наверное, не хватило реализации. Сейчас планирую вернуться в клуб, работать, добиться места в составе. О том, что пропустил сборы и начало чемпионата, не жалею. Я всё-таки за сборную играл», - заявил футболист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 07:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      рус фан 22 июля 2015, 21:30

      В целом на турнире Алексей выглядел не плохо, но финал провалил, парню явно не хватает еще скорости движения с мячом, потом левая нога слабая, ну и в защите он играет тактически часто не правильно. Как болел Зенита надеюсь увидеть значительный прогресс в игре Гасилина.

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 22 июля 2015, 17:17

      На самом деле не хватило мастерства, в первую очередь, в защите, но Гасилин правильно не стал об этом говорить, он же под нападающими играл. А вообще молодцы, уверен, что из игроков этой команды будет толк (правда мне пока не понятно почему Чернов играет в защите, какой из него защитник?).

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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 13:21

      Хорошо выступили, а в финале играли против фаворита турнира.

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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 22 июля 2015, 11:26

      Вопрос глупый был задан журналюгой )))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 08:35

      Нечего жалеть

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