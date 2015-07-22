Гасилин: «Не жалею, что пропустил сборы «Зенита»

В целом на турнире Алексей выглядел не плохо, но финал провалил, парню явно не хватает еще скорости движения с мячом, потом левая нога слабая, ну и в защите он играет тактически часто не правильно. Как болел Зенита надеюсь увидеть значительный прогресс в игре Гасилина.
Полузащитник сборной России — U19 Алексей Гасилин по прилету на Родину поделился впечатлениями о недавно завершившемся Чемпионате Европы, где наша команда проиграла в финале Испании (0:2).
«Впечатления положительные, но немного с горечью. Хотелось выиграть, конечно. Испанцы были посильнее в финале, создали много моментов и заслуженно победили. Чтобы выиграть, нам, наверное, не хватило реализации. Сейчас планирую вернуться в клуб, работать, добиться места в составе. О том, что пропустил сборы и начало чемпионата, не жалею. Я всё-таки за сборную играл», - заявил футболист.
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