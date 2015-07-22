Ульрайх: «Тренировки в «Баварии» будут помогать мне расти»

Новичок «Баварии» Свен Ульрайх ответил на слова экспертов о том, что ему придется довольствоваться в стане мюнхенцев только ролью игрока скамейки.

«Думаю, что тренировки в «Баварии» будут способствовать тому, чтобы в очередном сезоне я прогрессировал в значительной степени», - сказал вратарь, дав понять, что не видит ничего плохого, если будет находиться за спиной