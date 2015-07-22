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    Ульрайх: «Тренировки в «Баварии» будут помогать мне расти»

    Новичок «Баварии» Свен Ульрайх ответил на слова экспертов о том, что ему придется довольствоваться в стане мюнхенцев только ролью игрока скамейки.
    «Думаю, что тренировки в «Баварии» будут способствовать тому, чтобы в очередном сезоне я прогрессировал в значительной степени», - сказал вратарь, дав понять, что не видит ничего плохого, если будет находиться за спиной Мануэля Нойера.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 06:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 13:07

      такой 2 вратарь всем и нужен.что не видит ничего плохого в скамейке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 12:44

      Странное решение стать запасным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Rusti 22 июля 2015, 09:18

      Удачи в Баварии

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