Льоренте может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающии туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте, который, скорее всего, летом покинет команду, интересует английский «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что клубы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ранее главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал заявлял, что его атакующая линия, вполне возможно, будет усилена этим летом. Итальянцы хотели бы получить за испанца порядка 12-и миллионов евро.





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