Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Льоренте может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающии туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте, который, скорее всего, летом покинет команду, интересует английский «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что клубы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ранее главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал заявлял, что его атакующая линия, вполне возможно, будет усилена этим летом. Итальянцы хотели бы получить за испанца порядка 12-и миллионов евро.
    На Льоренте также претендуют «Реал» и «Милан».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 06:47
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sanja68 22 июля 2015, 21:35

      кря кря,меняем на эванса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      brat070 22 июля 2015, 20:02

      Не понятно мне тоже зачем он.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 12:14

      Бревен в АПЛ и так немало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Виктры4 22 июля 2015, 11:45

      даже на лавку не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 22 июля 2015, 11:40

      Это типа "бюджетный вариант"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      Ахад 22 июля 2015, 09:28

      ...юнайтед претендует...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Паша 1984 22 июля 2015, 08:14

      Ну вот это точно какая то лажа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11