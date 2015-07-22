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    «Реал» согласился продать Бензема в «Арсенал»

    Мадридский «Реал» согласился продать нападающего Карима Бензема в «Арсенал». Сумма сделки может составить 45 миллионов евро.
    В минувшем сезоне 27-летний француз провел в составе "Реала" 44 матча, забил 21 гол.
    Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба отвергло первое предложение «Арсенала» о продаже Бензема, поскольку новый главный тренер «сливочных» Рафаэль Бенитес рассчитывает на француза в будущем сезоне.

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    Источник: Metro

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    22.07.2015 01:57
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +11

      Davo7 29 июля 2015, 14:36

      Посмотрим. .....Но , для начала надо найти хорошую замену. Бензема хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +10

      Maga1207 29 июля 2015, 07:40

      Бнезема лучше роналдо

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 29 июля 2015, 00:20

      А мне он нравится! Классный игрок, гораздо агрессивнее, чем Бейл и Рон.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 27 июля 2015, 11:34

      Нууу... это с одной стороны хорошо, если Бензема уйдет... Но тогда нужно 2 напов покупать, причем одного реально сильного...

      0
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      Рейтинг: +26

      themist 26 июля 2015, 20:07

      Да не стоит он этих денег. Что за утка?!

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:37

      Всё-таки сдаётся мне что никакой сделки не будет.

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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 24 июля 2015, 08:06

      нееееет. Реал не делайте этого. Оставьте его себе. Не нужно нам 2 франкоязычных полена в команде. У Жиру статистика за сезон не хуже чем у Бензема так зачем такого же форварда покупать? полная глупость

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      Рейтинг: +10

      Loopback 23 июля 2015, 19:01

      Давно пора

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      Рейтинг: +18

      VALENki 23 июля 2015, 12:00

      И вы верите в это? Желтой газете, у которой главный редактор - модельер) Духи и новости - разные вещи.

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      Рейтинг: +9

      Elmaddin 23 июля 2015, 08:24

      Давно надо было его продавать

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