«Реал» согласился продать Бензема в «Арсенал»

Посмотрим. .....Но , для начала надо найти хорошую замену. Бензема хороший игрок.
Мадридский «Реал» согласился продать нападающего Карима Бензема в «Арсенал». Сумма сделки может составить 45 миллионов евро.
В минувшем сезоне 27-летний француз провел в составе "Реала" 44 матча, забил 21 гол.
Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба отвергло первое предложение «Арсенала» о продаже Бензема, поскольку новый главный тренер «сливочных» Рафаэль Бенитес рассчитывает на француза в будущем сезоне.
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