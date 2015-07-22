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    Перес намерен встретиться с Рамосом в Китае

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует в Китае встретиться с капитаном команды защитником Серхио Рамосом, чтобы обсудить будущее игрока в клубе. Перес посетит матчи «Реала» в рамках Международного кубка чемпионов против «Интера» и «Милана», которые пройдут в Гуанчжоу и Шанхае соответственно.

    Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» предложил за 29-летнего испанца 60 млн евро и достиг с Рамосом устной договоренности об условиях личного контракта, а сам игрок твердо покинуть Мадрид и просит руководство клуба продать его в «МЮ».

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    Источник: AS

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    22.07.2015 01:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +114

      neomessi 22 июля 2015, 11:56

      Это еще какой кубок чемпионов ?? а как же кубок который в США ? или в КНР не знают кто чемпионами стали ?

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 10:32

      а че так свидание далеко

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 22 июля 2015, 09:52

      Напряжонка. ..

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      Рейтинг: +296

      Raulya 22 июля 2015, 09:27

      А подождать пока он вернется не как???

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 06:19

      Далеко находятся друг от друга...

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      Рейтинг: +99

      JepPs 22 июля 2015, 03:44

      Мда.....

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