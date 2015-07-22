Перес намерен встретиться с Рамосом в Китае

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует в Китае встретиться с капитаном команды защитником Серхио Рамосом, чтобы обсудить будущее игрока в клубе. Перес посетит матчи «Реала» в рамках Международного кубка чемпионов против «Интера» и «Милана», которые пройдут в Гуанчжоу и Шанхае соответственно.









Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» предложил за 29-летнего испанца 60 млн евро и достиг с Рамосом устной договоренности об условиях личного контракта, а сам игрок твердо покинуть Мадрид и просит руководство клуба продать его в «МЮ». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!