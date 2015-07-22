Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уфа» и «Ростов» сыграют в Саранске

    Матч второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Ростовом» пройдет в Саранске. Совместная комиссия РФС и РФПЛ сочла газон местного стадиона пригодным для проведения встречи.

    .
    «Игра между «Уфой» и «Ростовом» пройдет в Саранске. Комиссия сочла, что поле в порядке. Завтра об этом будет объявлено официально», - сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
    Напомним, после матча первого тура, в котором «Мордовия» на своем поле проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1, главный тренер москвичей Игорь Черевченко раскритиковал состояние газона в Саранске.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 24 июля 2015, 18:44

      Ростову победы.Муса сделает своё.....дело для Уфы).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 06:15

      кто бы сомневался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 июля 2015, 01:10

      Ну дык новость-то протухшая уже.. Сразу после 1 тура было известно, что изначально планировалась игра в Перми, но не срослось.. Затем приняли решение играть в Саранске, в чем же новость, ау??

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11