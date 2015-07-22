«Уфа» и «Ростов» сыграют в Саранске

Матч второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Ростовом» пройдет в Саранске. Совместная комиссия РФС и РФПЛ сочла газон местного стадиона пригодным для проведения встречи.

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«Игра между «Уфой» и «Ростовом» пройдет в Саранске. Комиссия сочла, что поле в порядке. Завтра об этом будет объявлено официально», - сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.



Напомним, после матча первого тура, в котором «Мордовия» на своем поле проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1, главный тренер москвичей Игорь Черевченко раскритиковал состояние газона в Саранске.