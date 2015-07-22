Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шальке» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу Дракслера

    Спортивный директор «Шальке» Хорст Хельдт подтвердил, что «Ювентус» выразил желание приобрести полузащитника немецкой команды Юлиана Дракслера.

    «Ювентус» направил нам письменный запрос с просьбой разрешить ему вести переговоры с агентом Дракслера. Мы позволили это сделать, хотя на данный момент не получили конкретного предложения», - цитирует Хельдта Вild.
    По данным итальянских СМИ, «Ювентус» хочет арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа, тогда как «Шальке» настаивает на полноценном трансфере и оценивает игрока в 35 млн евро.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      ZeuSS 22 июля 2015, 16:17

      Дракслер не очень хорошо провел этот сезон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 11:27

      Дороговато просят...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11