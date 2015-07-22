Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бурлак: «Фергюсон действительно звонил Мамаеву»

    Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда играл за ЦСКА.

    – Возникают слухи, что «МЮ» следит то за Мамаевым, то за Зобниным. Как вы к таким разговорам относитесь?

    – Слухов всегда много, но я точно знаю, что про Мамаева – правда. Он мне сам рассказывал, что, когда играл за ЦСКА и был на отдыхе, ему позвонил Алекс Фергюсон.Паша не очень хорошо по-английски говорил, поэтому попросил связаться с его сестрой. Она и вела переговоры, но ему не хватило процентов игр за сборную. Все к этому скептически относятся, но факт есть факт, звонок от Фергюсона был, – сказал Бурлак.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 23 июля 2015, 08:31

      Знаю точно, что скауты МС приезжали на матч ЦСКА за Мамаевым следили, он тогда еще в опорной зоне играл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 22 июля 2015, 09:29

      Вот щас модно стало вспоминать, кто кому звонил, кто с кем переписывается, кто где мог бы быть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 08:35

      Тогда после матчей ЦСКА и МЮ в ЛЧ Фергюсон похоже не хило впечатлился некоторыми игроками Армейцев. Эхх какое время было...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      bonucci > Miha 22 июля 2015, 09:44

      только разбираюсь, хотел поставить + )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 22 июля 2015, 00:17

      это ж пранкер Кокорин звонил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 22 июля 2015, 00:11

      "Он мне сам рассказывал"
      Всё понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 22 июля 2015, 00:09

      Паша не очень хорошо по-английски говорил, поэтому попросил связаться с Мутко

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11