Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Насри: « На трибунах всегда хватает тупых фанатов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри отметил вклад в победу над «Ромой» новичка команды Рахима Стерлинга. Напомним, матч «горожан» с римлянами в основное время завершился вничью 2:2, но серию пенальти точнее били англичане, при этом по ходу встречи болельщики неоднократно освистывали 20-летнего футболиста, который забил первый гол «Ман Сити».

    «Забить первый гол в «Манчестер Сити» очень важно для Рахима. Это придаст ему сил и уверенности. На трибунах всегда хватает тупых фанатов. То же самое случалось со мной после ухода из «Арсенала». Надо просто двигаться дальше. Я считаю, что нужно уважать чужое решение. Рахиму всего 20, он решился перейти в «Сити». Просто не мешайте ему играть, и он покажет, чего стоит», — цитирует Насри Goal.сом.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      gore88 22 июля 2015, 00:06

      Насри на трибунах!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      maximka7 22 июля 2015, 00:05

      своих коментов не вижу почему то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      maximka7 22 июля 2015, 00:04

      ку ку!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 23:52

      на его месте надо было остаться в Ливерпуле и стать легендой, а он помчался за легкими денюжками!!!его право

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11