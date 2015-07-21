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    «Маккаби», «Мальме», АПОЭЛ и «Мидтьюлланд» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

    Опеределились еще четыре участника 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Маккаби» из Тель-Авива не имел проблем в ответном матче с мальтийским «Хиберниансом» 5:1, при этом израильская команда проиграла первый поединок в гостях 1:2. Датский «Мидтьюлланд» на классе в гостях обыграл «Линкольн» из Гибралтара со счетом 2:0.
    Пришлось потрудиться шведскому «Мальме» и кипрскому АПОЭЛю. Скандинавы в Вильнюсе минимально переиграли «Жальгирис», забив единственный гол в двухматчевом противостоянии, а киприоты в Македонии сыграли вничью с местным «Вардаром» 1:1 и прошли в следующий этап за счет гола забитого на выезде.

    «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Хибернианс» (Паола, Мальта) - 5:1

    Голы: 1:0- Жорже Перейра, 32, с пенальти; 1:1 - Родолфо Соарес, 52; 2:1 - Эран Захави, 58, с пенальти; 3:1 - Тан БельХаим, 61; 4:1 - Носа Игьебор, 82; 5:1 - Эран Захави, 90

    «Вардар» (Македания) – АПОЭЛ (Кипр) - 1:1

    Голы: 0:1 - Себастьян Де Винсенти, 60; 1:1 - Благойче Лямчевски, 90+4

    «Линкольн» (Гибралтар) – «Мидтьюлланд» (Дания) - 0:2

    Голы    : 0:1 - Мартин Пушич, 44; 0:2 - Микель Дэулэнн

    «Жальгирис» (Литва) – «Мальме» (Швеция) - 0:1

    Гол: 0:1 - Антон Тиннерхольм, 55

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2015 23:31
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