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    Президент Габона отрицает, что Месси заплатили 3,5 млн евро

    Президент Габона Али Бонго Ондимба отрицает, что правительство заплатило 3,5 миллиона евро форварду «Барселоны» Лионелю Месси за участие в закладке первого камня стадиона в этой африканской стране. Данная информация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, поскольку около трети населения Габона, который примет Кубок Африки-2017, живет за гранью нищеты.

    «Мы отрицаем, что заплатили или обещали заплатить какие-то деньги аргентинскому футболисту Лионелю Месси. Он посетил нашу страну по приглашению и сопровождал главу государства во время закладки первого камня будущего стадиона в Порт-Жентиле» - говорится в заявлении администрации президента.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 22:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 22 июля 2015, 09:57

      Следующая новость:
      Сумма отступных Капелло вызвала бурную реакцию в социальных сетях, поскольку около трети населения России, которая примет Чемпионат Мира-2018, живет за гранью нищеты.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 22 июля 2015, 07:57

      Значит Лео Месси просто сам этого захотел и ничего в итоге не получил! В это я в принципе могу поверить. А некоторые умники до сих пор утверждают, что Лео алчный человек)

      0
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 22 июля 2015, 07:43

      Жадны мерзкий гном!!!

      -3
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 22 июля 2015, 05:15

      Опять готовят уепищную акцию против лучшего футболиста мира))))

      1
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 22 июля 2015, 00:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гном сука, отобранные Испанией налоги возвращает, путем разорения Африканских стран.

      -4
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      Рейтинг: +70

      Arturros 22 июля 2015, 00:04

      Еврофорвард...Это что за новая позиция на поле?)

      0
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      Рейтинг: +24

      pin_y 22 июля 2015, 00:04

      Может и правда болтовня!!!!!

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      Рейтинг: +15

      Мамешев 22 июля 2015, 00:02

      Интересно,Месси на самом деле мог взять такую сумму,у такого бедного народа?!

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 июля 2015, 00:02

      ну если он на это бабло накормит страну, тогда ладно.

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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 23:50

      любят подливать масло в огонь..

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