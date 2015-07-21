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    Луи ван Гаал: «Переговоры - это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал информацию о интересе к защитнику «Реала» Серхио Рамосу. Ранее сообщалось, что Рамос может стать частью сделки по трансферу вратаря Давида Де Хеа в «Реал». По информации As, «МЮ» готов заплатить за Рамоса 60 млн евро.

    «Не могу говорить о слухах.На многих пресс-конференциях я говорил, что это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе. Никогда не знаешь точно», – цитирует ван Гаала Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    21.07.2015 22:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      скаузерр 22 июля 2015, 07:39

      вряд ли реал позволит потерять себе 2 легенд так сразу. это перебор

      0
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      Рейтинг: +36

      666roza777 22 июля 2015, 02:18

      Осталось только чтобы Роналду в Арсенал перешел.
      И Рейтинги Англии зашкалят...

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 23:28

      у глоров мешка реала точно бомбанет.

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      Рейтинг: +11

      Marik_57 21 июля 2015, 23:04

      Давайте уже Сережу Рамоса в оборону да Мюллера в атаку и запасаемся попкорном на новый сезон АПЛ!))

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