Луи ван Гаал: «Переговоры - это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал информацию о интересе к защитнику «Реала» Серхио Рамосу. Ранее сообщалось, что Рамос может стать частью сделки по трансферу вратаря Давида Де Хеа в «Реал». По информации As, «МЮ» готов заплатить за Рамоса 60 млн евро.





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«Не могу говорить о слухах.На многих пресс-конференциях я говорил, что это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе. Никогда не знаешь точно», – цитирует ван Гаала Goal.com.