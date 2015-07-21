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    Дьяков: «Не могут сказать, где буду играть в предстоящем сезоне»

    Защитник Виталий Дьяков пока не готов сказать, где продолжит карьеру. Футболист тренировался с «Динамо», однако москвичи отказались от подписания контракта. Дьяков является свободным агентом, а в прошлом сезоне защищал цвета «Ростова».
    «Пока не могу ничего сказать, где буду играть в предстоящем сезоне. Может быть, что-то прояснится в пятницу. Возможен ли переход в «Динамо»?Без комментариев» - цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 22:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 24 июля 2015, 18:47

      Подписал контракт с Динамо.Удачи.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2015, 10:26

      Чемпионат уже начался,а он еще не определился!

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      Рейтинг: +11

      kasper1979 22 июля 2015, 18:22

      вместе с мвила в динамо

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 июля 2015, 10:34

      Виталик! Вернись в Ростов.

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      Рейтинг: +206

      aMur 22 июля 2015, 06:53

      А он не в курсу, что сезон уже начался?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2015, 23:39

      Дьякова в Спартак.Ты нужен там.Замени этого безнадегу Макеева.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 июля 2015, 23:35

      Виталик мог бы и сразу признаться, мол, обос..рался я..

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      Рейтинг: +1126

      richi 21 июля 2015, 22:13

      ЦЗ с большой буквы оказался ни кому не нужен?

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