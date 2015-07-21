«Манчестер Юнайтед» также нужен Педро

Хороший и достойный футболист лучших клубов мира.. Удачи великий игрок безпору выигравший с красной фурией все что можно было!!!
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Хороший и достойный футболист лучших клубов мира.. Удачи великий игрок безпору выигравший с красной фурией все что можно было!!!
Также он нужен Челси, Арсеналу и Ман.Юнайтед! Педро Родригес наверное приятно удивлен, что к нему проявляют интерес ведущие клубы АПЛ) Посмотрим, где в итоге он окажется!
педро посредственный футболист посредственной недокомандишки бабселоны...что греха таить
Недалекие люди те, кто говорит, что Педро посредственный футболист.
Все забыли, как в ЛЧ покарал Юнайтед
Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович может впервые в карьере перейти в английский клуб. Как сообщает Le Figaro, обещанным неожиданным форвардом-новичком в "Манчестер Юнайтед" может стать именно шведский нападающий. Ранее, напомним, наставник "МЮ" Луи ван Гал заявлял, что приобретенный в ближайшее время игрок в линию атаки станет для всех сюрпризом.
пускай продолжает нарыть за барбилону
Педро топ футболист а не посредственный
нах нужен. посредственный игрок. испанский черешев
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