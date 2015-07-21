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    «Манчестер Юнайтед» также нужен Педро

    «Манчестер Юнайтед» пытается усилить состав накануне предстоящего старта сезона в Премьер-лиге. Представители клуба контактировали с вингером «Барселоны» Педро Родригесом и сделали предложение об условиях личного контракта. Сообщается, что манкунианцы предложили 27-летнему хавбеку сборной Испании более высокую зарплату, чем «Челси».
    Ранее СМИ была информация, что «Челси» готов заплатить за Педро 30 миллионов евро, а сам игрок согласился перейти в лондонский клуб после звонка Жозе Моуриньо.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 21:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 20:28

      Хороший и достойный футболист лучших клубов мира.. Удачи великий игрок безпору выигравший с красной фурией все что можно было!!!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 22 июля 2015, 07:59

      Также он нужен Челси, Арсеналу и Ман.Юнайтед! Педро Родригес наверное приятно удивлен, что к нему проявляют интерес ведущие клубы АПЛ) Посмотрим, где в итоге он окажется!

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 21 июля 2015, 23:43

      педро посредственный футболист посредственной недокомандишки бабселоны...что греха таить

      -1
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 21 июля 2015, 23:05

      Недалекие люди те, кто говорит, что Педро посредственный футболист.

      Все забыли, как в ЛЧ покарал Юнайтед

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 23:00

      Не нужен

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 21:53

      Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович может впервые в карьере перейти в английский клуб. Как сообщает Le Figaro, обещанным неожиданным форвардом-новичком в "Манчестер Юнайтед" может стать именно шведский нападающий. Ранее, напомним, наставник "МЮ" Луи ван Гал заявлял, что приобретенный в ближайшее время игрок в линию атаки станет для всех сюрпризом.

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 21:44

      пускай продолжает нарыть за барбилону

      -2
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр > The_BESTolo4b 21 июля 2015, 21:48

      Педро топ футболист а не посредственный

      1
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 21:44

      нах нужен. посредственный игрок. испанский черешев

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 21 июля 2015, 21:41

      Вставайте в очередь!

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