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    Жоаозиньо продлил контракт с «Краснодаром»

    ФК «Краснодар» продлил контракт с бразильским полузащитником Жоаозиньо. Новое соглашение рассчитано на 3 года.

    Жоаозиньо перешел в «Краснодар» в феврале 2011 года из болгарского клуба «Левски». На сегодняшний день Жоаозиньо и на данный момент является рекордсменом по числу проведенных официальных матчей (135), количеству результативных передач (47) и набранных баллов по системе «гол + пас» (76), а по количеству забитых мячей (29) уступает только своему соотечественнику Вандерсону.
    «Футбольный клуб «Краснодар» за проведенное в нем время стал моей семьей, а город Краснодар – моим домом. Я был счастлив здесь предыдущие четыре с половиной года и безумно рад, что продлил контракт и получил возможность защищать черно-зеленые цвета еще 3 года. Очень хочу выиграть с «Краснодаром» какой-нибудь титул – стать чемпионом России, завоевать национальный Кубок, может быть, даже попытаться стать обладателем какого-либо европейского трофея.
    С каждым днем я чувствую себя лучше, врачи говорят, что примерно через месяц я смогу приступить к тренировкам в общей группе, а через полтора – начать снова играть. Жду – не дождусь того дня, когда снова выйду на поле в футболке «Краснодара»! - сказал Жоаозиньо в интервью официальному сайтк клуба.

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.07.2015 21:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 06:59

      человек на своём месте!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 06:21

      Быкам удачи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      DZHEKO 21 июля 2015, 22:54

      хорошая новость!надеюсь будет играть на высоком уровне

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2015, 22:51

      Скорей бы его и Ари натурализовали! Они и сборной пригодятся и наших "жирных котов" встряхнут... Шевелиться заставят... Кокорина там и прочих...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 22:43

      Молодец, загорелый!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 21 июля 2015, 22:15

      Возвращайся, титулы ждут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 июля 2015, 21:39

      ЖОРА ВЫЗДОРАВЛИВАЙ МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ НА ПОЛЕ!

      4
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