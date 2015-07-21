Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щесны близок к переходу в «Рому»

    Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щесны близок к переходу в «Рому».Сообщается, что римляне достигли принципиальной договорённости с футболистом и надеются в ближайшее время уладить последние детали трансфера с англичанами.


    Польский вратарь уже добавил в своём профиле в «Инстаграмме» нескольких игроков «Ромы». Итальянский клуб ищет замену 37-летнему Моргану Де Санктису, собирающемуся завершить карьеру следующим летом, а сам поляк после прихода в «Арсенал» Петра Чеха вряд ли сможет рассчитывать на место в основном составе.
    Щесны выступает за «Арсенал» с 2009 года. В прошлом сезоне АПЛ провёл 17 матчей, пропустив 21 мяч и получив одну жёлтую карточку.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:33

      Надеюсь со временем он пустит там корни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 23 июля 2015, 10:51

      Хороший трансфер для Щесны! Удаче ему и Роме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      YRunner 21 июля 2015, 22:11

      Скатертью дорога!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 21:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на повышение. Рома повыше классом чем арсенал

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 21:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем он Роме?Римляне могут и Серхио Ромеро взять,причём бесплатно,в отличие от Щесны!

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11