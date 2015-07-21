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    Валентин Иванов: « У Бутко была опорная рука»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод, случившийся в матче первого тура РФПЛ между «Амкаром» и «Краснодаром». На 38-й минуте мяч после удара нападающего гостей Фёдора Смолова попал в руку защитнику Богдану Бутко, но арбитр матча Алексей Матюнин пенальти в ворота хозяев не поставил. При этом уже после маттча сам Бутко признался, что действительно сыграл рукой.

    «Тут, что называется, опорная рука. Человек падал на эту руку. Если бы был контакт с другой рукой, была бы проблема защитника. Но тут ситуация из тех, когда мяч попадает в опорную руку. Если не ошибаюсь, такая ситуация была не так давно в переходном матче между «Томью» и «Уралом». Там мяч тоже попал в опорную руку, и тогда судья тоже не назначил пенальти. На встречах с командой мы показывали такие ситуации, говорили об этом», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 20:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 06:55

      опорная рука- дело тонкое

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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 21 июля 2015, 22:21

      А может он этой рукой чесал что нить и это уже не рука?

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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 21 июля 2015, 22:21

      Так рука или нет!?

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 июля 2015, 21:48

      Странно за несколько минут до этого эпизода Артуру влепил желтую за такую же опорную руку, про этот момент никто и не вспомнил .

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      Рейтинг: +14

      and_2303 21 июля 2015, 21:17

      и каков вердикт?

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