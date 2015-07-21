Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Опеределились еще два участника 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ими стали норвежский «Мельде», переигравший по сумме двух матчей «Пюник» из Армении и молдавский «Милсами», сенсационно выбивший из розыгрыша участника группового этапа минувшего сезона болгарский «Лудогорец».

Норвежцы все проблемы решили еще в первом матче, победив на своем поле со счетом 5:0, поэтому поражение в Ереване со счетом 0:1 не слишком расстроило гостей. Единственный в матче гол на 75-й минуте встречи забил Завен Бадоян.

Куда тяжелее пришлось молдавской команде. Даже после выездной победы со счетом 1:0 хозяева поля не считались фаворитами противостояния, тем более на 25-й минуте болгары благодаря точному удару Кристалдо Вандерсона открыли счет, однако уже через минуту Георгий Андроник установил равновесие. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Андрея Кожокаря, но сумели не только выстоять, но и на 89-й минуте забить победный гол, который на счету Петру Раку.





«Пюник» (Армения) – «Мельде» ( Норвегия) – 1:0

Голы: 0:1 – Завен Бадоян, 75



Милсами» (Молдавия) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:1



Голы: 0:1 - Кристалдо Вандерсон, 25;.1:1 - Георгий Андроник; 2:1 - Петру Раку



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