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    Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Опеределились еще два участника 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ими стали норвежский «Мельде», переигравший по сумме двух матчей «Пюник» из Армении и молдавский «Милсами», сенсационно выбивший из розыгрыша участника группового этапа минувшего сезона болгарский «Лудогорец».

    Норвежцы все проблемы решили еще в первом матче, победив на своем поле со счетом 5:0, поэтому поражение в Ереване со счетом 0:1 не слишком расстроило гостей. Единственный в матче гол на 75-й минуте встречи забил Завен Бадоян.

    Куда тяжелее пришлось молдавской команде. Даже после выездной победы со счетом 1:0 хозяева поля не считались фаворитами противостояния, тем более на 25-й минуте болгары благодаря точному удару Кристалдо Вандерсона открыли счет, однако уже через минуту Георгий Андроник установил равновесие. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Андрея Кожокаря, но сумели не только выстоять, но и на 89-й минуте забить победный гол, который на счету Петру Раку.

    «Пюник» (Армения) «Мельде» ( Норвегия) – 1:0

    Голы: 0:1 – Завен Бадоян, 75

    Милсами» (Молдавия) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:1

    Голы    : 0:1 - Кристалдо Вандерсон, 25;.1:1 - Георгий Андроник; 2:1 - Петру Раку

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2015 20:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +45

      Carol 21 июля 2015, 23:01

      Милсами выиграл 2:1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 22:01

      Вот это винегрет! Теперь всегда так будет?

      1
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      Рейтинг: +9

      Атилла-гунн 21 июля 2015, 20:33

      Так этот Милсалми из Молдовы или Армении? А то в шапке новости одна страна указана, а в отчете о матче - другая.
      И как команда может пройти дальше, выиграв в гостях 1:0, но проиграв дома 1:2? Какие-то новые правила?

      -1
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      Рейтинг: +472

      Медив > Атилла-гунн 21 июля 2015, 20:45

      Ну там еще показано, что Завен Бадоян вкатил за Мельде. Хотя выиграл Пюник

      0
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      Рейтинг: +472

      Медив 21 июля 2015, 20:31

      Куле тогда у вас Лудогорец выиграл, если прошел Милсами?

      1
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      ...
      Рейтинг: +472

      Медив > 21 июля 2015, 20:43

      Согласен. Тоже грущу по Соккеру

      0
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