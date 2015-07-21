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    В.Березуцкий: «Брат сыграл с «Рубином» блестяще, выглядел просто идеально»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что полностью восстановился от травмы спины. Вместо Березуцкого в матче 1-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) на поле вышел его брат Алексей. Во втором туре «армейцы» на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 июля.

    «Однозначно готов играть. Самое главное – боли в спине меня больше не беспокоят. Тренируюсь без ограничений, нахожусь в полной боевой готовности. Само собой, не хватает игрового тонуса. Как известно, в межсезонье я не провёл ни одного контрольного матча, и поэтому объективно судить о своём нынешнем состоянии мне сложно.
    Брат действительно провел блестящий матч в первом туре. Можно сказать, выглядел просто идеально, выиграл 100 процентов единоборств. Вообще, в поединке с «Рубином» вся команда хорошо смотрелась. В любом случае я готов играть, а все остальное уже не совсем моё дело. Тренеры решают, кто выйдет на поле в том или ином матче. Сейчас я готовлюсь к ближайшему поединку в Самаре, лечу на выезд вместе с командой.
    Соперник по квалификации Лиги чемпионов? "Спарта" - хорошая команда, вместе с пльзеньской «Викторией» входящая в число лидеров чешского футбола. Большего пока сказать не могу, предметное изучение соперника начнём уже после возвращения из Самары», - цитирует Березуцкого источник.

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    Источник: Бобсоккер

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    21.07.2015 18:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2015, 20:24

      С учётом того, что Алексей - универсал, то любой нормальный тренер в некоторых матчах использовал бы в основе обоих братьев. Особенно в тех случаях, когда соперник хорошо играет на втором этаже...

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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 21 июля 2015, 19:28

      Кукушка хвалит петуха.....

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      Рейтинг: +712

      RIR68 21 июля 2015, 19:03

      лучшие Братья РПФЛ. спартаковским каламбуровым их уровня не достичь никогда.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > 21 июля 2015, 19:44

      Кержаковы уже не братья, в смысле не все уже играют)))

      а кто ещё? Габуловы?

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > 23 июля 2015, 08:28

      Братья Миранчуки еще

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