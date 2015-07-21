В.Березуцкий: «Брат сыграл с «Рубином» блестяще, выглядел просто идеально»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что полностью восстановился от травмы спины. Вместо Березуцкого в матче 1-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) на поле вышел его брат Алексей. Во втором туре «армейцы» на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 июля.

«Однозначно готов играть. Самое главное – боли в спине меня больше не беспокоят. Тренируюсь без ограничений, нахожусь в полной боевой готовности. Само собой, не хватает игрового тонуса. Как известно, в межсезонье я не провёл ни одного контрольного матча, и поэтому объективно судить о своём нынешнем состоянии мне сложно.

Брат действительно провел блестящий матч в первом туре. Можно сказать, выглядел просто идеально, выиграл 100 процентов единоборств. Вообще, в поединке с «Рубином» вся команда хорошо смотрелась. В любом случае я готов играть, а все остальное уже не совсем моё дело. Тренеры решают, кто выйдет на поле в том или ином матче. Сейчас я готовлюсь к ближайшему поединку в Самаре, лечу на выезд вместе с командой.