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    Самба не поможет «Динамо» в матче с «Мордовией», участие Дугласа под вопросом

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба не поможет своей команде в матче 2-го тура чемпионата России с «Мордовией». Также под вопросом находится участие в игре защитника Дугласа. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев. Оба футболиста пропустили игру 1-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Самба сыграть с "Мордовией" не сможет, Дуглас под вопросом. Причина - травмы», - цитирует Кобелева ТАСС.
    «Динамо» сыграет с «Мордовией» на своем поле 25 июля.

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    Источник: ТАСС

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    21.07.2015 18:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13

      КВИДАК 21 июля 2015, 22:32

      продают???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 21 июля 2015, 20:22

      Да, с центральными защитниками просто беда.

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