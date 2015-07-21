Суд отклонил жалобу «Эльче» о переводе в Сегунду за долги

Испанский суд отклонил жалобу футбольного клуба "Эльче" на исключение из Примеры (высший дивизион чемпионата Испании) за долги.





Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал "Эльче" более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро.



В середине июня "Эльче" объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что "дело "Эльче" уже закрыто".



Ранее апелляцию "Эльче" на данное решение отклонил испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD).