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    Суд отклонил жалобу «Эльче» о переводе в Сегунду за долги

    Испанский суд отклонил жалобу футбольного клуба "Эльче" на исключение из Примеры (высший дивизион чемпионата Испании) за долги.

    Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал "Эльче" более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро.

    В середине июня "Эльче" объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что "дело "Эльче" уже закрыто".
    Ранее апелляцию "Эльче" на данное решение отклонил испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD).
    Таким образом, место "Эльче" в Примере займет "Эйбар", который стал 18-м по итогам сезона-2014/15 и должен был покинуть высший дивизион.

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    Источник: AS

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    21.07.2015 17:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:51

      Порядки и правила никто не отменял.

      0
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      Рейтинг: +10

      omar0557 21 июля 2015, 18:25

      Оу

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 18:03

      Не они первые.
      Обидно конечно,но за финансами надо следить.
      P.S.Из верхней части таблицы когда начнут проверять?

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      Рейтинг: +77

      wojanolja 21 июля 2015, 17:47

      понятно

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