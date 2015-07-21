Суд отклонил жалобу «Эльче» о переводе в Сегунду за долги

Порядки и правила никто не отменял.
Испанский суд отклонил жалобу футбольного клуба "Эльче" на исключение из Примеры (высший дивизион чемпионата Испании) за долги.
Дисциплинарный комитет испанской лиги в начале июня оштрафовал "Эльче" более чем на 180 тысяч евро и отправил клуб во второй дивизион в связи с задолженностью перед налоговыми органами, которая, по данным местных СМИ, составляла около 4 миллионов евро.
В середине июня "Эльче" объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что "дело "Эльче" уже закрыто".
В середине июня "Эльче" объявил, что решил вопрос с долгами, однако глава Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что "дело "Эльче" уже закрыто".
Ранее апелляцию "Эльче" на данное решение отклонил испанский дисциплинарный комитет по спорту (TAD).
Таким образом, место "Эльче" в Примере займет "Эйбар", который стал 18-м по итогам сезона-2014/15 и должен был покинуть высший дивизион.
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