Куарежма вернется в «Бешикташ»

Там у него все шло хорошо.
Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма, скорее всего, продолжит карьеру в "Бешикташе".
Как сообщает официальный твиттер стамбульцев, клуб ведет переговоры с футболистом и в ближайшее время должен оформить сделку.
Куарежма уже защищал цвета "Бешикташа" с 2010 по 2012 год. Минувший сезон он провел в составе "Порту". На его счету 30 матчей, 6 голов и 6 передач в чемпионате Португалии.
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Как сообщает официальный твиттер стамбульцев, клуб ведет переговоры с футболистом и в ближайшее время должен оформить сделку.
Куарежма уже защищал цвета "Бешикташа" с 2010 по 2012 год. Минувший сезон он провел в составе "Порту". На его счету 30 матчей, 6 голов и 6 передач в чемпионате Португалии.
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!