В РФПЛ склоняются к проведению матча «Уфа» - «Ростов» в Саранске

Сегодня совместная комиссия РФПЛ и РФС проинспектировала состояние поля в Саранске. 25 июля здесь должен состояться матч 2-го тура Премьер-лиги "Уфа" – "Ростов".





По данным источника, чиновники склоняются к тому, чтобы игра прошла именно на этом искусственном покрытии. Официальное заключение будет сделано чуть позже.

