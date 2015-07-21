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    В РФПЛ склоняются к проведению матча «Уфа» - «Ростов» в Саранске

    Сегодня совместная комиссия РФПЛ и РФС проинспектировала состояние поля в Саранске. 25 июля здесь должен состояться матч 2-го тура Премьер-лиги "Уфа" – "Ростов".

    По данным источника, чиновники склоняются к тому, чтобы игра прошла именно на этом искусственном покрытии. Официальное заключение будет сделано чуть позже.
    Напомним, после игры стартового тура главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко назвал поле в Саранске безобразным и заметил, что даже на пляже песка меньше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 19:40

      Круто! Слава РПЛ !
      Зато платим тренеру сборной миллиард отступных...

      0
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      Рейтинг: +7

      kukuruzonax 21 июля 2015, 18:18

      В СПб говорят газон хороший, или это только когда против мешков Уфа выступает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 21 июля 2015, 18:09

      За два сезона не смогли газон исправить.слава рашке!

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