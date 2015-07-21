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    У болельщицы ЦСКА отозван титул «Мисс Обаяние РФПЛ»

    Премьер-лига сообщила, что у 21-летней болельщицы ЦСКА Ольги Кузьковой отозвана награда "Мисс обаяние", завоеванная на конкурсе "Мисс РФПЛ". Это решение согласовано с членами жюри. Напомним, что на странице Ольги в соцсетях уже после конкурса были обнаружены записи и фотографии националистического, фашистского и антисемитского толка.

    "Мы не приемлем проявлений фашизма, национализма и расизма, - сказал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан. - Очень жаль, что так произошло. Тем не менее, прошу с пониманием отнестись к ситуации и к человеку. По молодости лет мы все совершали ошибки, порой шли не в ту сторону. Кто не без греха? Какие-то ошибки исправить легче, какие-то сложнее. Буду рад, если вся эта история поможет Оле разобраться со своими взглядами на жизнь.
    Кстати, сама Ольга мне говорила, что готова отказаться от титула, раз так получилось и тень брошена на ЦСКА и его болельщиков. Я ответил, что не надо торопиться. Но в итоге мы, посоветовавшись с членами жюри, все-таки приняли решение отозвать ее награду".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 16:29
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    Комментарии177
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 22 июля 2015, 01:40

      Как же так?
      Ведь по телеку говорят,что только в Украине нацисты.

      -1
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 23:43

      правильно....фашизм не пройдет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara > Quaresmа_7 21 июля 2015, 23:46

      Путлер капут!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 > Raxazara 21 июля 2015, 23:47

      и шо?

      2
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      Рейтинг: +26

      КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 21 июля 2015, 23:40

      Вот они какие кони. Фашисты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Хавбэк > КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 22 июля 2015, 01:22

      Ты всех под одно не греби та!

      1
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      Рейтинг: +26

      КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 21 июля 2015, 23:39

      Вот они какие болельщики цска

      -1
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      Рейтинг: +46

      DaBomb 21 июля 2015, 23:31

      Насчёт Путина даже не думай,рейтинг у него сейчас 99.9%,наивно вам там полагать,что таким дешёвым трёпом,типа кого-то кинул,на что-то можно повлиять в России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > DaBomb 22 июля 2015, 01:42

      Какие 99%?
      Максимум 70-80%.
      С каждым днем его рейтинг падает,ибо русские начинают все понимать.

      2
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      Рейтинг: +59

      Raxazara 21 июля 2015, 23:27

      Ладно, развлекайтесь, Хомячки, пойду Кузькову в друзья добавлю :-)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 21 июля 2015, 23:27

      Ха! А кто ей присвоил такой титул? :))

      -2
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 21 июля 2015, 23:16

      Mission completed,два какла нашли друг друга...вы общайтесь,мне ж пора...борцы за идею...

      1
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 21 июля 2015, 23:09

      Ты такой же житель Донбасса,как и дочь крымского офицера...тролль БелоЦерковскай...

      2
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      Рейтинг: +59

      Raxazara > FIFA2 21 июля 2015, 23:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А тебе что по телевизору сказали что Донбасс за Россию Новососию ДНР или еще фиг знает что? Тебя обманули дружок, Донбасс за Украину, просто остальные не так радикально настроены как я, да и между собой стараются эту тему избегать.

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Raxazara > FIFA2 21 июля 2015, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А после того как Пу кинул сепаров даже для них он стал ну ты понял Х_М,

      -5
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > Raxazara 21 июля 2015, 23:27

      Судя по твоим базарам,пророк,ты смотришь Шустрый-live в основном(пранк с lexus понравился?),то,что у вас нет альтернативной инфы,а также соц.среда,образование и т.д. - причина твоего радикализма.Если человек родился среди каннибалов,для него норма есть трупы людей...потому сказано,ищите и обрящете...

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      Рейтинг: +59

      Raxazara > DaBomb 21 июля 2015, 23:33

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      Раньше смотрел. когда показывали, а щас у нас на Донбассе кроме русских мультиков, советских фильмов и русских сериалов с пропагандой ничего и не крутят, ты об этой альтернативной информации что ле? Не смеши меня)) даже людей среднего класса такой лапшей не завалить. а вот низшего класса, пенсионеров, алкашей можно пробить, многие и ведуться,..я ж тебе говорю, тут между собой обычно стараются не поднимать эту тему, потому что ситуация очень тяжелая, особенно в моральном плане.

      -5
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > Raxazara 21 июля 2015, 23:38

      Как сказал А.С.Шпак:"Натурально как вы играете..."

      1
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      Рейтинг: +59

      Raxazara > DaBomb 21 июля 2015, 23:41

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      Я не играю, можешь у любого донецкого спросить, а вот то что ты тут сказки трешь говорит о том что ты некомпитентен, все, разговор исчерпан.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +46

      DaBomb > Raxazara 21 июля 2015, 23:45

      Как это по украински,"есть мнение моё и неправильное".Вам в Белой Церкви тоже не хворать!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara > DaBomb 21 июля 2015, 23:47

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      Нам до Белой Церки как вам до Донецка

      -4
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > Raxazara 21 июля 2015, 23:49

      ...компЕтентен,грамотей...учи язык,не всё потеряно...

      2
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      Рейтинг: +10

      Artem199401 > Raxazara 22 июля 2015, 01:44

      Я таких с Донбасса, видел кучу, когда общался с Украинцами во время Майдана) и сообщества смешные в вк создавали.." Донбасс - Украина" , когда война шла и люди умирали от пуль Украинских военных....а в сообществах этих бан моментальный был за трактовку другого мнения...не Киевского) сам с этим столкнулся...и платили за создание..Массового мнение..которое совсем не массовое...Чтобы Брат на Брата пошел...Хорошо поработали...а самый уверенный шаг убедить...это сказать, что ты сам от туда) Донбасс большой) и не весь под контролем ополченцев) И я тоже родом с Украины...с центральной...г. Бердичев....и знаю...что показывают и как...и умею правду от вымысла отличать...к сожалению...Когда люди кричали на Майдане одно ...и просто развалив страну...смени одних бандитов на других, смешно...и еще позорят память дедов...которые гибли за свободу нашу от фашизма....Ты то можешь хоть не позорить память? если не можешь за нее бороться...

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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу > Artem199401 22 июля 2015, 01:47

      Дедовоевалка?

      -1
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      Рейтинг: +10

      Artem199401 > gооdbуegооdbоу 22 июля 2015, 01:56

      Вообще-то мои дедушки воевали...в Советской Армии! и шли ПРОТИВ ФАШИЗМА...хотя оба были украинцами ( Раньше я гордился тоже, что украинец)... А сейчас, когда во время Майдана кричали, что у вас не будэ Ливии и вы умнее, все обещания выполнят...и Где? стало лучше жить? Страну жалко...по которой я скучаю...Жили мы в бедноте раньше, но уважали Россию и не перегрызали каждому горло за копейки лишней ( разговарили на русском+ украинском, суржике, и не стыдились этого)

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      Рейтинг: +59

      Raxazara 21 июля 2015, 22:44

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      Вообще в рашке 3 самых титулованых клуба - нацики, Зенит, Спартак и теперь ЦСКА, не понимаю кто меня минусует, чукчи что ли или хачики со всего масквобада подтянулись? Почему не закрыли доступ на сайт для жителей дальнего Севера и Кавказа?!? Дорабатывайте сайт!

      -7
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > Raxazara 21 июля 2015, 22:50

      Западняку на Куяку!

      1
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      Рейтинг: +59

      Raxazara > DaBomb 21 июля 2015, 22:52

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      Я с Донецка если ты вдруг на меня намекаешь

      -4
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > DaBomb 21 июля 2015, 22:56

      Западоид - состояние души,идиот!

      1
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      Рейтинг: +59

      Raxazara > DaBomb 21 июля 2015, 23:01

      Эт да, у меня сердце моей страны.

      -3
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > Raxazara 21 июля 2015, 23:06

      Ну и п..зди в своей стране,карбонарий мля.

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