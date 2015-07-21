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    Агент ФИФА: трансфер Витселя в "Ювентус" зависит от того, останется ли Погба

    Бывший посредник полузащитника «Зенита» Акселя Витселя агент ФИФА Франческо Лингенти сообщил, что переход бельгийца в стан «Милана» маловероятен, так как футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Милан» продолжает следить за Витселем, но просит подождать пару недель.

    «Милан» прекратил борьбу за Витселя, потому что он хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее интерес был, но не более того», - приводит слова Лингенти издание Goal.
    Он сообщил, что больше шансов на приобретение игрока имеет «Ювентус».

    «Его приход в "Юве" во многом зависит от того, уйдет ли Поль Погба. Если француз будет продан, то трансфер Витселя может обрести реальные очертания. Пока же из "Ювентуса" ушёл только Артуро Видаль, поэтому ситуация с переходом Акселя усложнилась. Также были контакты с "Челси". Посмотрим, что произойдет», - добавил посредник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 16:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:43

      Погбу вряд ли продадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      marvel777 21 июля 2015, 17:34

      "офигенная " замена Погба)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +293

      1897 21 июля 2015, 16:28

      Вилами по воде расписал этот агент.

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