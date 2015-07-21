Агент ФИФА: трансфер Витселя в "Ювентус" зависит от того, останется ли Погба

Бывший посредник полузащитника «Зенита» Акселя Витселя агент ФИФА Франческо Лингенти сообщил, что переход бельгийца в стан «Милана» маловероятен, так как футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Милан» продолжает следить за Витселем, но просит подождать пару недель.

«Милан» прекратил борьбу за Витселя, потому что он хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее интерес был, но не более того», - приводит слова Лингенти издание Goal.

Он сообщил, что больше шансов на приобретение игрока имеет «Ювентус».



«Его приход в "Юве" во многом зависит от того, уйдет ли Поль Погба. Если француз будет продан, то трансфер Витселя может обрести реальные очертания. Пока же из "Ювентуса" ушёл только Артуро Видаль, поэтому ситуация с переходом Акселя усложнилась. Также были контакты с "Челси". Посмотрим, что произойдет», - добавил посредник.