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    Пеллегрини: «Стерлинг показал, зачем он здесь»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини, комментируя матч коммерческого турнира в Мельбурне против "Ромы" (2:2, пенальти - 5:4), остался доволен дебютом Рахима Стерлинга. Новичок клуба отличился уже на третьей минуте встречи.

    "Стерлинг продемонстрировал, зачем он здесь, причем не только как игрок, - цитирует официальный твиттер Пеллегрини. - Думаю, он прибавит в будущем, действуя с такими футболистами, как Яя Туре, Давид Силва и Серхио Агуэро.
    Очень приятно было видеть в деле молодых игроков Ману Гарсию и Келе Ихеаначо. Они неплохо выглядели".

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    21.07.2015 15:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 21:54

      не только как игрок?а что еще?

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:41

      Не зря долгое время всем мозги выносил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC 21 июля 2015, 16:54

      Cтерлинг был неплох. Но мне больше понравился 64 номер Сити, Лопес. Классный парнишка

      3
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 21 июля 2015, 16:05

      С первым забитым мячом его.

      1
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