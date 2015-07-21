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    Международный кубок чемпионов. «Манчестер Сити» одержал верх над «Ромой»

    Исход ничейного матча между итальянской «Ромой» и английским «Манчестер Сити» решила серия послематчевых пенальти. Команды с первых минут были заточены под атакующий футбол. Англичане создали в сумме на порядок больше голевых моментов и были близки к победе со счетом 2:1, но итальянцы в концовке воспользовалась стандартом, который заработал Думбия, с последующим точным ударом Ляича. В итоге ничья, и победа "Манчестер Сити" по пенальти, благодаря двум сейвам вратаря Джо Харта.
    21 июля. Мельбурн. Стадион "Мельбурн Крикет Граунд"
    "Рома" (Рим) - "Манчестер Сити" (Манчестер) - 2:2 (по пен. 4:5) Текстовая трансляция
    Голы: 0:1 - Стерлинг, 3; 1:1 - Пьянич, 8; 1:2 - Ихеначо, 50; 2:2 - Льяич, 85.
    Рома: Де Санктис (Лобонц, 64),Торосидис, Манолас (Мбива, 46), Романьоли (Коул 46), Де Росси (Кейта, 46), Пьянич (Думбия, 73), Учан (Наингголан, 46), Флоренци (Кастан, 46), Тотти (Дестро, 46), Жервиньо (Льявич, 46), Итурбе (Фальке, 46).
    Манчестер Сити: Кабальеро (Харт, 46), Бакари Санья (Денайе, 46), Компани (Эванс, 82), Клиши (Коларов, 46), Мангала (Хорсфилд, 46), Сильва (Баркер, 46), Фернандо (Туре, 46), Сукулини (Насри, 46), Стерлинг (Лопес, 46), Гарсия (Навас, 46), Ихеначо (Унал, 72).
    Судья: Джарред Джиллетт (Австралия).

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    21.07.2015 15:12
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 21 июля 2015, 23:42

      Сити перестреляли римлянов)

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 22:51

      Стерлинг начал отрабатывать вложенные в него миллионы

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:55

      Лоторея непредсказуема...

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 19:34

      Мда... Сейду уже и с точки не может забить... Совсем расклеился...

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Miha 21 июля 2015, 19:48

      Не зря ЦСКА от него избавился...

      -1
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      Рейтинг: +19

      Neitra lFan 21 июля 2015, 18:20

      Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бойкотировал командную тренировку. Об этом сообщает Sport.es.Португалец досрочно покинул занятие, тогда как все его партнеры продолжили тренироваться. Издание утверждает, что причиной этого являются плохие отношения Роналду с новым наставником «Реала» Рафаэлем Бенитесом. Футболист якобы недоволен методами, применяемыми тренером на тренировках. В частности, португальцу не понравились некоторые упражнения, которые были предложены игрокам лично Бенитесом.Ранее Роналду неоднократно критиковал политику клуба в отношении работы с футболистами. Нападающий был против отставки Карло Анчелотти и последовавшего назначения Бенитеса, ему также не понравилось продление контракта с одним из физиотерапевтов, методы которого, как считают сами игроки «Реала», им не подходят. В итоге Роналду пригрозил руководству «сливочных» уходом в другой клуб.Его контракт с «Реалом» истекает в 2018 году, в услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок провел за «королевский» клуб 52 матча, в которых забил 61 мяч. За «Реал» форвард выступает с 2009 года.

      1
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > Neitra lFan 21 июля 2015, 18:24

      Прикольно было бы его увидеть в ПСЖ.

      -2
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      Рейтинг: +63

      andrew1965 21 июля 2015, 18:06

      ghjdthrf cdzpb

      -3
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      Рейтинг: +63

      andrew1965 21 июля 2015, 18:05

      hjk

      -3
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      Рейтинг: +63

      andrew1965 21 июля 2015, 18:05

      ,mbnoyki

      -3
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 17:07

      Рома молорики,чуть мешков не наказали!

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 21 июля 2015, 17:02

      Ман Сити, на удивление, довольно много молодежи заиграл. Раньше ее как таковой не было.

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