Международный кубок чемпионов. «Манчестер Сити» одержал верх над «Ромой»

Исход ничейного матча между итальянской «Ромой» и английским «Манчестер Сити» решила серия послематчевых пенальти. Команды с первых минут были заточены под атакующий футбол. Англичане создали в сумме на порядок больше голевых моментов и были близки к победе со счетом 2:1, но итальянцы в концовке воспользовалась стандартом, который заработал Думбия, с последующим точным ударом Ляича. В итоге ничья, и победа "Манчестер Сити" по пенальти, благодаря двум сейвам вратаря Джо Харта.



21 июля. Мельбурн. Стадион "Мельбурн Крикет Граунд"

Голы: 0:1 - Стерлинг, 3; 1:1 - Пьянич, 8; 1:2 - Ихеначо, 50; 2:2 - Льяич, 85.

Рома: Де Санктис (Лобонц, 64),Торосидис, Манолас (Мбива, 46), Романьоли (Коул 46), Де Росси (Кейта, 46), Пьянич (Думбия, 73), Учан (Наингголан, 46), Флоренци (Кастан, 46), Тотти (Дестро, 46), Жервиньо (Льявич, 46), Итурбе (Фальке, 46).

Манчестер Сити: Кабальеро (Харт, 46), Бакари Санья (Денайе, 46), Компани (Эванс, 82), Клиши (Коларов, 46), Мангала (Хорсфилд, 46), Сильва (Баркер, 46), Фернандо (Туре, 46), Сукулини (Насри, 46), Стерлинг (Лопес, 46), Гарсия (Навас, 46), Ихеначо (Унал, 72).



Судья: Джарред Джиллетт (Австралия).