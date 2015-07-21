Международный кубок чемпионов. «Манчестер Сити» одержал верх над «Ромой»

Сити перестреляли римлянов)
Сити перестреляли римлянов)
Лоторея непредсказуема...
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бойкотировал командную тренировку. Об этом сообщает Sport.es.Португалец досрочно покинул занятие, тогда как все его партнеры продолжили тренироваться. Издание утверждает, что причиной этого являются плохие отношения Роналду с новым наставником «Реала» Рафаэлем Бенитесом. Футболист якобы недоволен методами, применяемыми тренером на тренировках. В частности, португальцу не понравились некоторые упражнения, которые были предложены игрокам лично Бенитесом.Ранее Роналду неоднократно критиковал политику клуба в отношении работы с футболистами. Нападающий был против отставки Карло Анчелотти и последовавшего назначения Бенитеса, ему также не понравилось продление контракта с одним из физиотерапевтов, методы которого, как считают сами игроки «Реала», им не подходят. В итоге Роналду пригрозил руководству «сливочных» уходом в другой клуб.Его контракт с «Реалом» истекает в 2018 году, в услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок провел за «королевский» клуб 52 матча, в которых забил 61 мяч. За «Реал» форвард выступает с 2009 года.
Прикольно было бы его увидеть в ПСЖ.
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,mbnoyki
Рома молорики,чуть мешков не наказали!
Ман Сити, на удивление, довольно много молодежи заиграл. Раньше ее как таковой не было.