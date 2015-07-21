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    Против комика, бросившего деньги в Блаттера, возбуждено уголовное дело

    Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" против британского актера Саймона Бродкина, сообщает источник.

    Актер едва не сорвал вчерашнюю пресс-конференцию президента ФИФА Зеппа Блаттера, бросив в него пачку долларов, намекая на ряд
    коррупционных скандалов, произошедших в последнее время в ФИФА. По его словам, эти деньги Блаттеру дала КНДР, которая хочет провести ЧМ-2026. Из-за этой выходки пресс-конференция стартовала позднее, чем планировалось.
    Бродкин, выступающий под псевдонимом Ли Нельсон, специализируется на подобных "проникновениях". Ранее ему удалось пробраться в самолет сборной Англии, отправлявшейся на ЧМ-2014, а также на тренировку "Манчестер Сити". Всего несколько дней назад он попал к певцу Канье Уэсту, выступавшему на фестивале в Гластонберри. Сразу после окончания пресс-конференции Блаттера к зданию, в котором он проходила, подъехал автомобиль швейцарской полиции, куда посадили Бродкина и увезли в местный участок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 14:33
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:05

      Чистая провокация


      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 21 июля 2015, 18:17

      Теперь придется настоящими деньгами кидаться,
      Блаттер будет прессовать на будь здоров

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 16:03

      причем мелкое хулиганство.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +190

      shtair 21 июля 2015, 16:03

      надо было за дачу взятки, или попытка дачи взятки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2015, 15:55

      Каждый зарабатывает как может. Думаю у него не худшая работа, да и оплата за такие выходки нормальная должна быть

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2015, 15:54

      А деньги настоящие были?)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 21 июля 2015, 15:00

      На кол его.

      -2
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