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    ЦСКА попросил болельщиков не давать УЕФА повода для применения санкций в ЛЧ

    Московский футбольный клуб ЦСКА обратился к своим болельщикам с просьбой корректно вести себя на матчах Лиги чемпионов, чтобы не давать УЕФА повода применить санкции и не ставить под сомнение участие армейцев в европейском турнире, сообщается на официальном сайте команды.

    ЦСКА 28 июля на своем поле примет пражскую "Спарту" в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. УЕФА 3 октября наказал ЦСКА проведением без болельщиков пяти матчей: трех домашних полностью без зрителей и две выездные игры - без своих болельщиков. Кроме того, ЦСКА был оштрафован на 200 тысяч евро. Решением апелляционного комитета УЕФА санкции по третьему матчу были заменены на условные с пятилетним испытательным сроком, а сумма штрафа сокращена до 100 тысяч евро. ЦСКА предупрежден, что в случае повторных нарушений к команде могут быть применены ещё более серьезные санкции, вплоть до исключения команды из турнира.
    "Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, клуб любителей спорта ЦСКА в преддверии старта отборочного раунда Лиги чемпионов обращаются ко всем армейским болельщикам с убедительной просьбой. Мы знаем, как страстно и красочно вы можете поддерживать команду. Давайте сделаем так, чтобы и действия игроков на поле, и ваши - на трибунах оставляли во время матчей только яркие и приятные впечатления. И если мы по-настоящему переживаем за команду - не дадим ни единого повода поставить под сомнение ее участие в европейском турнире", - говорится в сообщении.
    Отмечается, что "в первую очередь это касается борьбы с расизмом". "Согласно позиции КДК УЕФА, огромную проблему для клубов представляют оскорбительные скандирования или ухания с трибун, а также тексты и символика баннеров, носящие националистический и расистский характер. УЕФА ведет очень жесткую политику в отношении любых, даже малейших проявлений расизма, и обладает широкими полномочиями решительно наказывать клубы за подобные действия их болельщиков", - сообщает ЦСКА.
    "Не менее серьезной проблемой считается использование файеров, петард и другой пиротехники, из-за чего уже не раз страдали многие клубы, в том числе, и мы", - добавляется в обращении.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.07.2015 14:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12

      Рожден в USSR 21 июля 2015, 19:08

      Любовь зла полюбишь и козла!!! Такова любовь болел ЦСКА...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:03

      В следующий раз условным наказанием не отделаются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 июля 2015, 18:11

      Ну да типа хорош позориться, слейтесь по тихому ))

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 18:08

      Действительно! Хватит уже позориться на всю Европу и подставлять свой клуб. Очень надеюсь, что не будет стыдно за армейских болельщиков)

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 21 июля 2015, 17:45

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +135

      Felipe Rivera 21 июля 2015, 17:41

      Ибо нех.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Alexaos 21 июля 2015, 17:39

      тем временем болелка цтка оказалась на поверку нациком и фашиком - такому клупешнику не место в футбольом мире.


      цтка - Позор России

      -1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Alexaos 21 июля 2015, 18:21

      ка-бе гавно клуб даже в Европу не пускают.

      -1
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 21 июля 2015, 17:16

      Спартак попросил болельщиков заранее купить абонементы в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 16:24

      пост не отправляется)

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 16:23

      На цска больше 20-ти человек не ходит.)

      0
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