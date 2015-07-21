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    Путин примет участие в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, а также планирует встретиться с президентом ФИФА Йозефом Блаттером, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Предварительная жеребьевка чемпионата мира состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.

    "Да, встреча с Блаттером ожидается, она стоит в графике. И, да, президент примет участие в части этой церемонии - это же достаточно продолжительная церемония", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, значится ли в графике президента встреча с Блаттером и будет ли президент участвовать в жеребьевке.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 13:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:59

      Рейтинг мероприятия обязывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 21 июля 2015, 17:28

      Надеюсь Аврора еще стоит? На этот раз хотел бы залпа по церемонии,и только потом к штурму)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      alexxxi > Лев Троцкий 21 июля 2015, 19:40

      Ты на что намекаешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 16:01

      продлится 2 часа.ничего себе.))

      0
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      Рейтинг: +190

      shtair 21 июля 2015, 15:59

      Пуууутиииин..... он везде......

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 21 июля 2015, 15:53

      Куда же без Володьки ))

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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 21 июля 2015, 13:49

      Молодец Владимир, респект тебе !

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