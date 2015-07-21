Путин примет участие в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, а также планирует встретиться с президентом ФИФА Йозефом Блаттером, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.





Предварительная жеребьевка чемпионата мира состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.