Путин примет участие в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

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Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, а также планирует встретиться с президентом ФИФА Йозефом Блаттером, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Предварительная жеребьевка чемпионата мира состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по московскому времени и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран.
"Да, встреча с Блаттером ожидается, она стоит в графике. И, да, президент примет участие в части этой церемонии - это же достаточно продолжительная церемония", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, значится ли в графике президента встреча с Блаттером и будет ли президент участвовать в жеребьевке.
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