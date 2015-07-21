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    РЖД выступили с опровержением слов Смородской о чемпионстве

    Цитата президента футбольного клуба "Локомотив" Ольги Смородской о задачах команды на сезон-2015/16 была приведена ошибочно, сообщается в пресс-релизе РЖД.

    "Локомотив" в 2015 году стал обладателем Кубка России. В понедельник глава РЖД Владимир Якунин провел встречу с игроками и тренерским штабом "красно-зеленых".
    Во вторник на сайте РЖД появилось сообщение, в котором помимо информации о встрече команды с Якуниным была фраза Смородской: "В сезоне-2015/16 "Локомотив" ставит перед собой серьезную задачу - стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене". На данный момент новость о встрече Якунина с командой доступна на сайте РЖД, но без цитаты президента "Локомотива". Однако в кэш-архивах интернет-поисковиков доступна версия с фразой Смородской о задачах на сезон-2015/16.
    "В сообщении о встрече руководства компании с ФК "Локомотив" ошибочно приведена цитата президента ФК "Локомотив" Ольги Смородской о поставленных на сезон задачах. В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, задачи команды в чемпионате России не обсуждались и не конкретизировались. При этом ФК "Локомотив" ставит максимальные задачи как в соревнованиях внутри страны, так и в еврокубках", - говорится в сообщении.
    Также на встрече глава РЖД вручил Смородской именные часы, которые являются одной из высоких наград компании. Ее удостаиваются сотрудники РЖД, дочерних и зависимых обществ, а также лица, работающие в других организациях, за высокий профессионализм, инициативный и эффективный труд, достижение больших результатов в производственной деятельности, выдающиеся достижения, успешное сотрудничество и активное участие в решении вопросов повышения эффективности деятельности и развития компании и за иную плодотворную деятельность, приносящую пользу РЖД.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 13:32
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Barsis 21 июля 2015, 20:21

      "Ее удостаиваются сотрудники РЖД, дочерних и зависимых обществ, а также лица, работающие в других организациях, за высокий профессионализм, инициативный и эффективный труд, достижение больших результатов в производственной деятельности, выдающиеся достижения, успешное сотрудничество и активное участие в решении вопросов повышения эффективности деятельности и развития компании и за иную плодотворную деятельность, приносящую пользу РЖД".

      На самом деле Звучит как издевательство.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:56

      Слово не воробей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 21 июля 2015, 17:30

      Игорю Геннадьевичу небось ещё сказала:"Будешь много выигрывать- уволю!!!!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 21 июля 2015, 15:44

      За хорошие часы чего только не скажешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 21 июля 2015, 14:49

      Ну погорячилась Баба!!Бывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 21 июля 2015, 14:07

      после 1 тура и как в наглую тянут бомжей, глупо рассуждать о чемпионстве

      4
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      ...
      Рейтинг: +418

      Masimobelini > LOpp 21 июля 2015, 14:13

      У печиненов дырища в обороне,какое уж там чемпионство!)

      -1
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 21 июля 2015, 14:00

      А чего так? Не хотят стать печиненами?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 13:58

      значит, кто-то другой будет чемпионом..

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 июля 2015, 13:49

      Смородская не беги впереди локомотива

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