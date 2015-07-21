РЖД выступили с опровержением слов Смородской о чемпионстве

Цитата президента футбольного клуба "Локомотив" Ольги Смородской о задачах команды на сезон-2015/16 была приведена ошибочно, сообщается в пресс-релизе РЖД.



"Локомотив" в 2015 году стал обладателем Кубка России. В понедельник глава РЖД Владимир Якунин провел встречу с игроками и тренерским штабом "красно-зеленых".



Во вторник на сайте РЖД появилось сообщение, в котором помимо информации о встрече команды с Якуниным была фраза Смородской: "В сезоне-2015/16 "Локомотив" ставит перед собой серьезную задачу - стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене". На данный момент новость о встрече Якунина с командой доступна на сайте РЖД, но без цитаты президента "Локомотива". Однако в кэш-архивах интернет-поисковиков доступна версия с фразой Смородской о задачах на сезон-2015/16.



"В сообщении о встрече руководства компании с ФК "Локомотив" ошибочно приведена цитата президента ФК "Локомотив" Ольги Смородской о поставленных на сезон задачах. В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, задачи команды в чемпионате России не обсуждались и не конкретизировались. При этом ФК "Локомотив" ставит максимальные задачи как в соревнованиях внутри страны, так и в еврокубках", - говорится в сообщении.